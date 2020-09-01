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Найманці два рази відкривали вогонь – ООС

Вівторок, 1 вересня 2020, 07:40

31 серпня російські окупанти два рази відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета (біля Водяного та Авдіївки).

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Так, провокацію зі стрілецької зброї відмічено на ділянці фронту поблизу Водяного. Крім того, неприцільні постріли з підствольного гранатомету зафіксовано поблизу Авдіївки. Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували".

Деталі: Від початку поточної доби на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООС


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