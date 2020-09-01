Найманці два рази відкривали вогонь – ООС
Вівторок, 1 вересня 2020, 07:40
31 серпня російські окупанти два рази відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета (біля Водяного та Авдіївки).
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Так, провокацію зі стрілецької зброї відмічено на ділянці фронту поблизу Водяного. Крім того, неприцільні постріли з підствольного гранатомету зафіксовано поблизу Авдіївки. Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували".
Деталі: Від початку поточної доби на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Українська правда