Найманці два рази відкривали вогонь – ООС

31 серпня російські окупанти два рази відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета (біля Водяного та Авдіївки).

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Так, провокацію зі стрілецької зброї відмічено на ділянці фронту поблизу Водяного. Крім того, неприцільні постріли з підствольного гранатомету зафіксовано поблизу Авдіївки. Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували".

Деталі: Від початку поточної доби на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.