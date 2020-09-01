COVID: За добу 2 тисячі хворих, у Харківській і Одеській областях – найбільше

2 088 випадків захворювання на COVID-19 підтверджено в Україні 31 серпня, в останній день літа померли від ускладнень коронавірусу 48 хворих, а 688 осіб одужали.

Джерело: дані РНБО й МОЗ

Деталі: У Харківській області за останню добу діагностували найбільше хворих – 262 особи. 3 людини померли від ускладнень коронавірусної хвороби.

В Одеській області хворобу виявили у 211 осіб, 6 хворих померли за цю добу.

У Львівській області – 193 нових випадки і 8 летальних.

У Тернопільській області – 180 випадків захворювання, 1 людина померла.

У Києві – 176 нових випадків, 5 летальних. Крім того, у Київській області за добу виявлено 86 хворих із коронавірусом, 1 людина померла.

В Івано-Франківській області – 169 нових випадків, 4 летальних.

У Чернівецькій області – 117 нових хворих, 5 осіб померли від ускладнень.