Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID: За добу 2 тисячі хворих, у Харківській і Одеській областях – найбільше

Вівторок, 1 вересня 2020, 08:52
COVID: За добу 2 тисячі хворих, у Харківській і Одеській областях – найбільше

2 088 випадків захворювання на COVID-19 підтверджено в Україні 31 серпня, в останній день літа померли від ускладнень коронавірусу 48 хворих, а 688 осіб одужали.

Джерело: дані РНБО й МОЗ

Деталі: У Харківській області за останню добу діагностували найбільше хворих – 262 особи. 3 людини померли від ускладнень коронавірусної хвороби.

В Одеській області хворобу виявили у 211 осіб, 6 хворих померли за цю добу.

У Львівській області – 193 нових випадки і 8 летальних.

У Тернопільській області – 180 випадків захворювання, 1 людина померла.

У Києві – 176 нових випадків, 5 летальних. Крім того, у Київській області за добу виявлено 86 хворих із коронавірусом, 1 людина померла.

В Івано-Франківській області – 169 нових випадків, 4 летальних.

У Чернівецькій області – 117 нових хворих, 5 осіб померли від ускладнень.

У Чернігівській області, де у неділю 30 серпня підтвердили 117 нових випадків, за добу 31 серпня зафіксували 47 нових випадків.

 

За весь час пандемії, тобто з початку березня, в Україні виявили 123 303 випадки захворювання на COVID-19, із цих хворих 2 605 померли, а 57 802 одужали.

Зараз коронавірус намагаються подолати 62 896 жителів України.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу з Медичного університету імені Богомольця повідомив, що в останній день літа було госпіталізовано 391 людину.  

За останню добу здійснено 42 068 тестувань, із них 22 627 методом ПЛР і 19 441 методом ІФА.

Із усіх, хто отримав позитивний результат тесту, було 104 дитини і 101 медпрацівник. А за весь час пандемії коронавірус виявили у 8 077 дітей і в 11 362 медпрацівників.  

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяХарківська областьОдеська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: