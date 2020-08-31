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Після вихідних в Україні понад 2 тисячі випадків COVID, у Києва – сильний відрив

Понеділок, 31 серпня 2020, 08:49

За неділю 30 серпня в Україні діагностували 2 141 хворого на коронавірусну хворобу, 30 хворих померли, 380 осіб отримали підтвердження одужання від COVID-19.

Джерело: дані РНБО та МОЗу

Деталі: Згідно з офіційною статисткою, найбільше нових випадків коронавірусу знову у Києві – 277 хворих за добу. 6 жителів столиці у неділю померли від ускладнень COVID-19.  Ще 89 нових випадків зафіксовано у Київській області, без жертв.

В Одеській області – 189 нових випадків за добу, без жертв.

У Харківській області – 187 нових хворих, 1 людина померла.

В Івано-Франківській області – 185 нових випадків, 1 летальний.

У Чернівецькій області – 158 нових випадків, 2 летальних.

У Львівській області – 154 нових випадки, 5 летальних.

У Тернопільській області – 149 нових випадків захворювання, 2 летальних.

У Чернігівській області – 117 нових випадків, без жертв.

 

Загалом із березня коронавірус SARS CoV 2 виявили у 121 215 жителів України, із них 2 557 людей померли, а 57 114 одужали.

Зараз на COVID-19 хворіють 61 544 жителі України – тобто більше, ніж одужало за весь час пандемії.  

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяКиїв


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