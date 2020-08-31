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Після вихідних в Україні понад 2 тисячі випадків COVID, у Києва – сильний відрив

Понеділок, 31 серпня 2020, 08:49
Після вихідних в Україні понад 2 тисячі випадків COVID, у Києва – сильний відрив

За неділю 30 серпня в Україні діагностували 2 141 хворого на коронавірусну хворобу, 30 хворих померли, 380 осіб отримали підтвердження одужання від COVID-19.

Джерело: дані РНБО та МОЗу

Деталі: Згідно з офіційною статисткою, найбільше нових випадків коронавірусу знову у Києві – 277 хворих за добу. 6 жителів столиці у неділю померли від ускладнень COVID-19.  Ще 89 нових випадків зафіксовано у Київській області, без жертв.

В Одеській області – 189 нових випадків за добу, без жертв.

У Харківській області – 187 нових хворих, 1 людина померла.

В Івано-Франківській області – 185 нових випадків, 1 летальний.

У Чернівецькій області – 158 нових випадків, 2 летальних.

У Львівській області – 154 нових випадки, 5 летальних.

У Тернопільській області – 149 нових випадків захворювання, 2 летальних.

У Чернігівській області – 117 нових випадків, без жертв.

 

Загалом із березня коронавірус SARS CoV 2 виявили у 121 215 жителів України, із них 2 557 людей померли, а 57 114 одужали.

Зараз на COVID-19 хворіють 61 544 жителі України – тобто більше, ніж одужало за весь час пандемії. 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що минулої доби було госпіталізовано 309 людей із коронавірусом.

У неділю було проведено 18 162 тестування, з них 14 109 методом ПЛР і 4 053 методом ІФА.

За останню добу коронавірус виявили у 112 дітей і 82 медпрацівників, а за весь час тестувань – у 7 973 дітей і 11 261 медпрацівника.

Знати більше: Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяКиїв
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