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У Києві від коронавірусу померли вже 213 людей

Вівторок, 1 вересня 2020, 10:52

За останню добу в столиці від Covid-19 померли п'ятеро людей. За весь період коронавірус забрав життя 213 киян.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Деталі: 31 серпня у 176 мешканців столиці виявили коронавірус. Зараз у Києві вже 13 546 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Серед інших за останню добу захворіли 13 дітей і 11 медиків. До лікарень госпіталізували 34 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 27. У Солом’янському – 26. Та в Деснянському районі – 25 випадків.

 

Нагадаємо: 2 088 випадків захворювання на COVID-19 підтверджено в Україні 31 серпня, в останній день літа померли від ускладнень коронавірусу 48 хворих, а 688 осіб одужали.

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусжертвиCovid-2019


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