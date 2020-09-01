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У РФ понад мільйон хворих на COVID-19

Вівторок, 1 вересня 2020, 11:38

У Росії повідомили, що загальна кількість інфікованих COVID-19 в країні перевищила 1 мільйон осіб.

Джерело: штаб по боротьбі з вірусом в РФ "Стопкоронавірус.РФ" станом на 1 вересня

Деталі: Відзначається, що за минулу добу в РФ виявлено 4729 нових випадків захворювання.

З початку поширення COVID-19 в Росії від інфекції померли 17 299 осіб (123 людини за останню добу).

Одужали 815 705 осіб. За минулу добу з лікарень виписали 6318 пацієнтів.

За даними штабу, в РФ провели понад 36,9 мільйона лабораторних досліджень на виявлення коронавірусу, в тому числі 204 тисячі тестів за останню добу.

Відзначимо, що Росія подає свої дані разом з територією окупованого півострова Крим. За інформацією окупантів, в Криму коронавірус підтвердили у 2453 осіб, 31 особа померла.

Передісторія: 

  • На початку червня російське Міноборони оголосило, що в країні починають клінічні випробування вітчизняної вакцини від коронавірусу на добровольцях з числа військовослужбовців, їх вже відібрали.
  • 11 серпня президент РФ Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19 і його донька уже зробила щеплення.

Українська правда
Теми: РосіякоронавірусCovid-2019вакцинація


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