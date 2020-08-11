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Путін заявив, що зробив першу у світі вакцину від COVID-19 і випробував на доньці

Вівторок, 11 серпня 2020, 12:17

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19 і його донька уже зробила щеплення.

Джерело: російське видання ТАСС, "Интерфакс", "Дождь"

Пряма мова: "Наскільки мені відомо, сьогодні вранці вперше у світі зареєстрована вакцина проти нової коронавірусної інфекції".

Деталі: Він додав, що щеплення від COVID-19 зробила одна з його дочок, але не уточнив про яку саме з двох його доньок йдеться. 

За словами Путіна, після першого уколу у його дочки опустилася температура тіла з 38 до 37 з невеликим: "І все. Після другого уколу, другого щеплення теж температура трохи піднялася, але все потім зійшло нанівець, відчуває себе добре, і титри високі" .

Він також заявив, що вакцинація в Росії має бути добровільною. За його словами, вакцина "пройшла всі необхідні перевірки" і "працює досить ефективно, формує імунітет стійкий".

У МОЗ РФ відзначили, що російська вакцина від коронавірусу формує імунітет, який триватиме до двох років: "Дворазова схема введення вакцини дозволяє сформувати тривалий імунітет. Досвід застосування векторних вакцин (при дворазовій схемі введення) показує, що імунітет зберігається до двох років".

Йдеться про препарат Гам-КОВІД-Вак (векторна двокомпонентна вакцина на основі аденовірусу людини), який зареєстрували в РФ 11 серпня.

Російський МОЗ повідомляє, що вакцину випробували на декількох видах тварин (гризуни і примати) і двох групах добровольців (по 38 осіб у кожній).

Також вказується, що вакцина не містить компонентів вірусу COVID-19.

Передісторія: 

  • На початку червня російське Міноборони оголосило, що в країні починають клінічні випробування вітчизняної вакцини від коронавірусу на добровольцях з числа військовослужбовців, їх вже відібрали.
  • 21 липня перший заступник міністра оборони Росії Руслан Цаліков заявив, що перша російська вакцина від COVID-19 уже готова.

Українська правда
Теми: ПутінкоронавірусCovid-2019вакцинація


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