Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін заявив, що зробив першу у світі вакцину від COVID-19 і випробував на доньці

Вівторок, 11 серпня 2020, 12:17
Путін заявив, що зробив першу у світі вакцину від COVID-19 і випробував на доньці

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19 і його донька уже зробила щеплення.

Джерело: російське видання ТАСС, "Интерфакс", "Дождь"

Пряма мова: "Наскільки мені відомо, сьогодні вранці вперше у світі зареєстрована вакцина проти нової коронавірусної інфекції".

Деталі: Він додав, що щеплення від COVID-19 зробила одна з його дочок, але не уточнив про яку саме з двох його доньок йдеться. 

За словами Путіна, після першого уколу у його дочки опустилася температура тіла з 38 до 37 з невеликим: "І все. Після другого уколу, другого щеплення теж температура трохи піднялася, але все потім зійшло нанівець, відчуває себе добре, і титри високі" .

Він також заявив, що вакцинація в Росії має бути добровільною. За його словами, вакцина "пройшла всі необхідні перевірки" і "працює досить ефективно, формує імунітет стійкий".

У МОЗ РФ відзначили, що російська вакцина від коронавірусу формує імунітет, який триватиме до двох років: "Дворазова схема введення вакцини дозволяє сформувати тривалий імунітет. Досвід застосування векторних вакцин (при дворазовій схемі введення) показує, що імунітет зберігається до двох років".

Йдеться про препарат Гам-КОВІД-Вак (векторна двокомпонентна вакцина на основі аденовірусу людини), який зареєстрували в РФ 11 серпня.

Російський МОЗ повідомляє, що вакцину випробували на декількох видах тварин (гризуни і примати) і двох групах добровольців (по 38 осіб у кожній).

Також вказується, що вакцина не містить компонентів вірусу COVID-19.

Довідка: Путін не появляється з дітьми на офіційних заходах, тощо. Російські ЗМІ пишуть про двох ймовірних дочок президента РФ: дитячого ендокринолога Марію Воронцову та главу фонду "Іннопрактика" Катерину Тихонову.

У грудні 2019 року Тихонова увійшла до ради з розвитку фізкультури і масового спорту при уряді Росії, а в 2020 році вона очолила Інститут перспективних досліджень проблем штучного інтелекту та інтелектуальних систем Московського державного університету.

На одній із пресконференцій у Путіна запитали, коли він публічно представить своїх дітей. Він кілька хвилин відповідав на питання, однак не сказав ні слова про власну сім’ю.

Передісторія: 

  • На початку червня російське Міноборони оголосило, що в країні починають клінічні випробування вітчизняної вакцини від коронавірусу на добровольцях з числа військовослужбовців, їх вже відібрали.
  • 21 липня перший заступник міністра оборони Росії Руслан Цаліков заявив, що перша російська вакцина від COVID-19 уже готова.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінкоронавірусCovid-2019вакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Путін
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
Усі новини...
Реклама: