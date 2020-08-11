Путін заявив, що зробив першу у світі вакцину від COVID-19 і випробував на доньці
Президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19 і його донька уже зробила щеплення.
Джерело: російське видання ТАСС, "Интерфакс", "Дождь"
Пряма мова: "Наскільки мені відомо, сьогодні вранці вперше у світі зареєстрована вакцина проти нової коронавірусної інфекції".
Деталі: Він додав, що щеплення від COVID-19 зробила одна з його дочок, але не уточнив про яку саме з двох його доньок йдеться.
За словами Путіна, після першого уколу у його дочки опустилася температура тіла з 38 до 37 з невеликим: "І все. Після другого уколу, другого щеплення теж температура трохи піднялася, але все потім зійшло нанівець, відчуває себе добре, і титри високі" .
Він також заявив, що вакцинація в Росії має бути добровільною. За його словами, вакцина "пройшла всі необхідні перевірки" і "працює досить ефективно, формує імунітет стійкий".
У МОЗ РФ відзначили, що російська вакцина від коронавірусу формує імунітет, який триватиме до двох років: "Дворазова схема введення вакцини дозволяє сформувати тривалий імунітет. Досвід застосування векторних вакцин (при дворазовій схемі введення) показує, що імунітет зберігається до двох років".
Йдеться про препарат Гам-КОВІД-Вак (векторна двокомпонентна вакцина на основі аденовірусу людини), який зареєстрували в РФ 11 серпня.
Російський МОЗ повідомляє, що вакцину випробували на декількох видах тварин (гризуни і примати) і двох групах добровольців (по 38 осіб у кожній).
Також вказується, що вакцина не містить компонентів вірусу COVID-19.
Довідка: Путін не появляється з дітьми на офіційних заходах, тощо. Російські ЗМІ пишуть про двох ймовірних дочок президента РФ: дитячого ендокринолога Марію Воронцову та главу фонду "Іннопрактика" Катерину Тихонову.
У грудні 2019 року Тихонова увійшла до ради з розвитку фізкультури і масового спорту при уряді Росії, а в 2020 році вона очолила Інститут перспективних досліджень проблем штучного інтелекту та інтелектуальних систем Московського державного університету.
На одній із пресконференцій у Путіна запитали, коли він публічно представить своїх дітей. Він кілька хвилин відповідав на питання, однак не сказав ні слова про власну сім’ю.
Передісторія:
- На початку червня російське Міноборони оголосило, що в країні починають клінічні випробування вітчизняної вакцини від коронавірусу на добровольцях з числа військовослужбовців, їх вже відібрали.
- 21 липня перший заступник міністра оборони Росії Руслан Цаліков заявив, що перша російська вакцина від COVID-19 уже готова.