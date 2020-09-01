Адвокати Стерненка вимагають розслідувати 4-й напад на нього

Адвокати подали заяву про злочин за спробу четвертого нападу на колишнього лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка.

Джерело: юридична компанія "Міллер", яка захищає Стерненка

Деталі: Напередодні біля приміщення Приморського районного суду міста Одеси, приблизно о 12:50 годині двоє осіб намагались облити Сергія Стерненка невідомою рідиною з чорної пляшки. Одразу після невдалого замаху на вчинення злочину ці двоє втекли в невідомому напрямку. Їх не було затримано, зазначають адвокати.

Проте, на місці злочину була присутня третя особа, яка знімала все на відео і не намагалась втекти. Її було затримано та доставлено до відділу поліції для надання пояснень з приводу інциденту".

Адвокати кажуть, що особи нападників встановлено. Ними виявились Байда Данило та Чумаков Віталій. На відео їх спробу вчинити злочин фіксував Артем Тренін. Останній притягається до відповідальності за напад на журналіста Романа Варшанідзе.

Тоді його дії було кваліфіковано за ч. 2 ст. 345-1 КК України (умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності). Справа слухається в Овідопольскому районному суді Одеської області.

"Адвокатами нашої компанії подано заяву про злочин, за фактом закінченого замаху на вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинене групою осіб).

Попереду досудове розслідування, під час якого слідчі мають встановити обставини, мотив та можливо причетних до організації цього нападу інших осіб".

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