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Стерненка намагалися облити під судом в Одесі

Понеділок, 31 серпня 2020, 13:28

На активіста Сергія Стерненка напали під Приморським судом в Одесі: двоє хлопців намагалися облити його невідомою речовиною з пляшки.

Джерело: адвокат Масі Найєм, приятелька Стерненка, яка стала свідком події, коментар Стерненка у Telegram

Деталі: Адвокат Найєм повідомив, що перед засіданням, яке мало розпочатися о 13:00, на Стерненка здійснили напад під судом в Одесі.

Стерненко неушкоджений, він пішов на судове засідання.

Свідок цих подій розповіла "Українській правді", що доки Стерненко з друзями були у кафе, поблизу "крутилися двоє хлопців". Потім вони спробували облити Стерненка – і втекли, наздлгнати їх не змогли.

Пряма мова дівчини Влади: "Хуліганство. Сергія намагалися облити з пляшки невідомою рідиною. Усе це опинилося на мені. Сергія відвернули друзі.

Хлопці швидко втекли. Вони молоді, їм до 18 років. Усе це знімав на камеру більш старший чоловік".

Пряма мова Стерненка: "Так, на мене намагались напасти і чимось облити прямо на вході до суду перед засіданням по сфабрикованій проти мене справі. Перед першим же засіданням.

Але все гаразд. Сподіваюсь, Венедіктова не анонсує мені за це нову підозру.

Виродки відчувають безкарність якраз через те, що режим Зеленського карає жертв і покриває вбивць та замовників нападів.

Ймовірність нападів в Одесі – це була якраз одна із підстав, чому ми у Верховному Суді просили відправити справу слухати в Київ".

Інші подробиці: Стерненко з суду повідомив, що прокурор просить відправити його до СІЗО – і "підстави незрозумілі".

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Стерненкосуд


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