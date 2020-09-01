Медведчук і Кива показали у Раді, як підтримують Лукашенка

Народні депутати фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук та Ілля Кива на першому засіданні четвертої сесії дев'ятого скликання парламенту продемонстрували свою солідарність з Олександром Лукашенком, який фальсифікував вибори президента Білорусі.

Джерело: Кива у Facebook

Деталі: Представник ОПЗЖ виклав у соцмережу фото, на якому він і кум Путіна стоять в сесійній залі Верховної Ради біля робочих місць, накритих офіційним червоно-зеленим прапором Білорусі, підписавши фото наступним чином:

Пряма мова: "Ми з білоруським народом, який захистив конституційний лад і свою країну від захоплення і поневолення!".

Що передувало: Підтримку Лукашенку висловив ставленник Кремля голова Чечні Рамзан Кадиров.

Нагадаємо: Державний прапор Республіки Білорусь являє собою прямокутне полотнище з двох горизонтальних смуг червоного і зеленого кольорів. Він успадкував елементи стяга радянської республіки і був затверджений на референдумі 1995 року, замінивши історичний біло-червоно-білий прапор незалежної Білорусі.

У Білорусі з 9 серпня не вщухають масові протести проти сфальсифікованих виборів президента. Громадяни вимагають, щоб Лукашенко відмовився від своїх повноважень, які він утримує вже 26 років.

Цивілізований світ засудив фальсифікацію виборів у Білорусі, деякі країни вже вводять санкції проти Лукашенка та його соратників.

Вибори в Білорусі визнала Російська Федерація, яка вже 6 років здійснює гібридну військову агресію проти України.