Кадиров наговорив компліментів Лукашенку і закликав білорусів його підтримати
Глава Чечні Рамзан Кадиров привітав виконуючого обов'язки президента Білорусі Олександра Лукашенка з днем народження і закликав білоруський народ "зберегти чинну владу".
Джерело: Telegram-канал Кадирова
Деталі: Глава Чечні заявив про "багаторічну успішну і мудру політику Лукашенка", зазначивши, що "під його керівництвом Білорусь стала однією з країн, які найбільш стабільно розвиваються в пострадянському просторі". Білорусів, які протестують, Кадиров вважає невдячними.
Пряма мова: "На жаль, не всі цінують і дорожать досягнутими прекрасними результатами. Сьогодні ми бачимо, що деякі сили намагаються зруйнувати мир і порядок в Білорусі. Подібні дії і в цілому гасла, як правило, призводять до кровопролиття і до затяжної кризи, що приводить до занепаду країни.
Чеченський народ як ніхто інший знає, яких страждань і розруху несе війна. Ми пережили дві такі трагедії, які забрали в кінцевому підсумку сотні тисяч життів, залишили каліками стільки ж людей і перетворили на руїни міста, райцентри, села.
Тому користуючись нагодою, я прошу народ Білорусі підтримати в ці важкі дні свого президента і дати відсіч силам, зацікавленим у внутрішньому розколі братньої нам держави. Упевнений, що громадяни великої і самобутньої країни знайдуть сили і витримають це випробування, збережуть чинну владу і продовжать шлях процвітання".
Нагадаємо: Ставленик Кремля у Чечні Рамзан Кадиров отримує підтримку з Москви і має свободу рук для управління цією республікою як особистою вотчиною в обмін на відданість президенту РФ Володимиру Путіну.
Передісторія:
- Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років.
- ЦВК республіки визнало вибори дійсними, Верховний суд РБ відмовив трьом екскандидатам у президенти в задоволенні скарг за результатами виборів, хоча було представлено тисячі документів, які підтверджують систематичні порушення, допущені від початку кампанії і до дня голосування.
- Силовики продовжують свавілля проти білорусів: затримано близько 7 тисяч осіб. За різними даними під час акцій протесту загинуло від 4 до 6 людей.