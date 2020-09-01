В ООН нарахували 450 випадків катувань демонстрантів у Білорусі

Експертам ООН відомо про 450 випадків катування та жорстокого поводження з людьми, затриманими після "суперечливих президентських виборів" у Білорусі 9 серпня, що призвели до масових акцій протесту та арештів.

Джерело: "Радіо свобода" з посиланням на експертів ООН

Дослівно: "Ми надзвичайно стривожені сотнями заяв про катування та інше жорстоке поводження в ізоляторах тимчасового утримання.

Ми також все ще занепокоєні тим, що випадки насильницьких зникнень можуть збільшитися, якщо жорстка реакція на мирні протести триватиме".

Деталі: В ООН зазначили, що про шість зниклих людей досі нічого не відомо.

Також експерти отримали повідомлення "про насильство щодо жінок та дітей, в тому числі сексуальне насильство та зґвалтування за допомогою гумових кийків".

Серед приблизно 6 700 осіб, затриманих протягом останніх тижнів під час мирних протестів – журналісти та перехожі, які були свавільно заарештовані та поспішно засуджені. 29 серпня уряд скасував акредитацію 17 журналістів, які працюють на іноземні медіа, нагадують у ООН.

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