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В ООН нарахували 450 випадків катувань демонстрантів у Білорусі

Вівторок, 1 вересня 2020, 18:26

Експертам ООН відомо про 450 випадків катування та жорстокого поводження з людьми, затриманими після "суперечливих президентських виборів" у Білорусі 9 серпня, що призвели до масових акцій протесту та арештів.

Джерело: "Радіо свобода" з посиланням на експертів ООН

Дослівно: "Ми надзвичайно стривожені сотнями заяв про катування та інше жорстоке поводження в ізоляторах тимчасового утримання.

Ми також все ще занепокоєні тим, що випадки насильницьких зникнень можуть збільшитися, якщо жорстка реакція на мирні протести триватиме".

Деталі: В ООН зазначили, що про шість зниклих людей досі нічого не відомо.

Також експерти отримали повідомлення "про насильство щодо жінок та дітей, в тому числі сексуальне насильство та зґвалтування за допомогою гумових кийків".

Серед приблизно 6 700 осіб, затриманих протягом останніх тижнів під час мирних протестів – журналісти та перехожі, які були свавільно заарештовані та поспішно засуджені. 29 серпня уряд скасував акредитацію 17 журналістів, які працюють на іноземні медіа, нагадують у ООН.

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Нагадаємо:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести проти масових фальсифікацій. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, відповідно до яких Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Теми: ООНБілорусь


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