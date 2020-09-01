На Буковині вдвічі зменшилася кількість заражень COVID-19

За добу 1 вересня у Чернівецькій області зафіксували 67 заражень коронавірусом.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Пряма мова Осачука: "67 хворих. Небагато, якщо порівнювати з останніми днями. Буковинці одужують від коронавірусу та стають обачнішими. Принаймні, у це дуже хочеться вірити".

Деталі: Всього за добу дослідили 752 зразка у регіоні. Одужали – 54 людини.

Довідково: На початку пандемії Буковина була рекордсменом серед інфікованих, але з часом кількість почала спадати.

У липні в регіоні були рекорди одужань, а кількість хворих коливалася в межах декількох десятків. Проте у серпні зараження коронавірусом знову почало бити рекорди від початку пандемії. Глава ОДА зазначав, що люди перестали дотримуватися карантину.

Нагадаємо: Буковині загрожує "червона зона" через кількість заражень.

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