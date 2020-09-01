Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Буковині вдвічі зменшилася кількість заражень COVID-19

Вівторок, 1 вересня 2020, 23:26
На Буковині вдвічі зменшилася кількість заражень COVID-19

За добу 1 вересня у Чернівецькій області зафіксували 67 заражень коронавірусом.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Пряма мова Осачука: "67 хворих. Небагато, якщо порівнювати з останніми днями. Буковинці одужують від коронавірусу та стають обачнішими. Принаймні, у це дуже хочеться вірити".

Деталі: Всього за добу дослідили 752 зразка у регіоні. Одужали – 54 людини.

Довідково: На початку пандемії Буковина була рекордсменом серед інфікованих, але з часом кількість почала спадати.

У липні в регіоні були рекорди одужань, а кількість хворих коливалася в межах декількох десятків. Проте у серпні зараження коронавірусом знову почало бити рекорди від початку пандемії. Глава ОДА зазначав, що люди перестали дотримуватися карантину.

Нагадаємо: Буковині загрожує "червона зона" через кількість заражень.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Чернівецька областькоронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Чернівецька область
У трьох областях оголошували загрозу ворожих БпЛА
У Чернівцях звернулися до Зеленського через командування ТрО
У Чернівецькій області ППО збила дрон: виникла пожежа через уламки
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: