Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Буковині загрожує "червона зона": другий день більше сотні хворих на COVID-19

Понеділок, 10 серпня 2020, 03:49

9 серпня у Чернівецькій області виявили 108 нових випадків захворювання на коронавірус. Таким чином, другий день поспіль в області фіксують більше сотні хворих. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Таку кількість нових випадків підтвердили під час лабораторного дослідження 432 зразків. 

"Таким чином, загалом інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку – 6777 осіб", – написав голова ОДА. 

Також 9 серпня вилікувались від коронавірусу 46 буковинців. Усього ж недугу на даний час побороли 5215 мешканців області.

"Якщо захворюваність збільшиться, то Чернівецька область потрапить до "червоної зони". Це означає повернення до жорстких карантинних обмежень", – застеріг Осачук. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: