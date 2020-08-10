Буковині загрожує "червона зона": другий день більше сотні хворих на COVID-19
Понеділок, 10 серпня 2020, 03:49
9 серпня у Чернівецькій області виявили 108 нових випадків захворювання на коронавірус. Таким чином, другий день поспіль в області фіксують більше сотні хворих.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Таку кількість нових випадків підтвердили під час лабораторного дослідження 432 зразків.
"Таким чином, загалом інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку – 6777 осіб", – написав голова ОДА.
Також 9 серпня вилікувались від коронавірусу 46 буковинців. Усього ж недугу на даний час побороли 5215 мешканців області.
"Якщо захворюваність збільшиться, то Чернівецька область потрапить до "червоної зони". Це означає повернення до жорстких карантинних обмежень", – застеріг Осачук.
Нагадаємо:
- У суботу, 8 серпня в Україні виявили ще 1 199 випадків коронавірусу, 18 хворих померли.
Українська правда