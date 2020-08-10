Буковині загрожує "червона зона": другий день більше сотні хворих на COVID-19

9 серпня у Чернівецькій області виявили 108 нових випадків захворювання на коронавірус. Таким чином, другий день поспіль в області фіксують більше сотні хворих.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Таку кількість нових випадків підтвердили під час лабораторного дослідження 432 зразків.

"Таким чином, загалом інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку – 6777 осіб", – написав голова ОДА.

Також 9 серпня вилікувались від коронавірусу 46 буковинців. Усього ж недугу на даний час побороли 5215 мешканців області.

"Якщо захворюваність збільшиться, то Чернівецька область потрапить до "червоної зони". Це означає повернення до жорстких карантинних обмежень", – застеріг Осачук.

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