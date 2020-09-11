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За добу у світі знов виявили понад 300 тисяч заражень COVID-19

П'ятниця, 11 вересня 2020, 05:01

10 вересня у світі виявили 301 тисячу випадків зараження коронавірусом. Зокрема 45 тисяч в країнах Європи.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Іспанія, Франція, Росія, Великобританія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 16-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія та Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 24-му місці.

Станом на 10 вересня у 213 країнах зафіксовано 28,3 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 20,3  мільйона людей. 913,284 пацієнтів померло.

Довідка: Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

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Теми: коронавірус


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