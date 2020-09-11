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Росія хоче допитати Навального у Німеччині

П'ятниця, 11 вересня 2020, 10:26

Росія звернеться до Німеччини з проханням допустити російських фахівців для участі у слідчих діях щодо отруєння російського опозиціонера Алєксея Навального на території Німеччини.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс", про це повідомила присслужба міністерства внутрішніх справ РФ.

"Слідчий підрозділ готує додатковий запит щодо надання правової допомоги у компетентні органи ФРН. Запит буде включати клопотання про можливість пристуності слідчих органів внутрішніх справ РФ, що здійснюють перевірку за даним фактом, та російського експерта під час проведення німецькими колегами слідчих дій з Навальним, лікарями та експертами, у тому числі під час отримання роз’яснень, з можливістю ставити уточнюючі та додаткові запитання", - повідомили в російському МВС.

Запит планують направити згідно з Європейською конвенцією про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року й протоколами до неї, а також статтями 453 и 454 КПК РФ.

Нагадаємо, 7 вересня Навального, який перебуває у німецькій клініці Шаріте, вивели зі штучної коми, його стан покращився. 

10 вересня охорону клініки посилили, щоб запобігти подальшим спробам замаху на нього.

Минулого тижня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".

Німецькі ЗМІ з посиланням на джерела серед причетних до розслідування повідомили, що Алексєя Навального отруїли покращеним типом цього нервового агента, від якого він мав померти ще в літаку.

Низка лідерів країн та глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння опозиціонера Навального, і покарати винних.

Читайте також: Отрута для Путіна: що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу.

Теми: РосіяНавальнийНімеччина
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