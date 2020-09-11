США оголосять санкції проти влади Білорусі за кілька днів – Держдеп
Офіційний Вашингтон буде готовий найближчими днями оголосити додатковий перелік індивідуальних санкцій проти осіб, відповідальних за фальсифікації виборів у Білорусі.
Про це заявив у п'ятницю під час телефонної конференції заступник держсекретаря США Стівен Біґен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".
"Я очікую, що упродовж найближчих днів ми зможемо остаточно визначити додатковий перелік санкцій, які будуть введені паралельно з тими (обмеженнями – Ред.), які запроваджує Європейський Союз", - зауважив представник Держдепу.
У цьому контексті Біґен повідомив, що Вашингтон тісно контактує з Брюсселем.
"Я не говоритиму за ЄС чи за Європейську комісію, але я знаю, що вони також зараз перебувають у процесі доказового обґрунтування перед тим, як запровадити санкції. І ми працюємо в тісній взаємодії з ними", - підкреслив американський чиновник.
Представник Держдепу також не виключив запровадження секторальних та інших видів санкційних обмежень проти Білорусі, однак наголосив, що Сполучені Штати все ж зважають на необхідність збереження економічного добробуту білоруського народу.
За повідомленнями ЗМІ, країни Європейського Союзу узгодили внесення до санкційного списку 40 представників білоруського режиму.
У санкційному списку будуть особи, які брали участь у фальшуванні результатів президентських виборів та причетні до жорстокого придушення протестів.
За словами одного із дипломатів, список поки що є неповним, оскільки досі тривають дискусії, чи повинен бути в ньому Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі.