США оголосять санкції проти влади Білорусі за кілька днів – Держдеп

Офіційний Вашингтон буде готовий найближчими днями оголосити додатковий перелік індивідуальних санкцій проти осіб, відповідальних за фальсифікації виборів у Білорусі.

Про це заявив у п'ятницю під час телефонної конференції заступник держсекретаря США Стівен Біґен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Я очікую, що упродовж найближчих днів ми зможемо остаточно визначити додатковий перелік санкцій, які будуть введені паралельно з тими (обмеженнями – Ред.), які запроваджує Європейський Союз", - зауважив представник Держдепу.

Він пояснив, що визначення конкретного списку представників білоруського режиму, проти яких плануються санкції США, ґрунтується, передусім, на підготовці необхідної юридичної бази з доказами, підтвердженими документально.

У цьому контексті Біґен повідомив, що Вашингтон тісно контактує з Брюсселем.

"Я не говоритиму за ЄС чи за Європейську комісію, але я знаю, що вони також зараз перебувають у процесі доказового обґрунтування перед тим, як запровадити санкції. І ми працюємо в тісній взаємодії з ними", - підкреслив американський чиновник.

Представник Держдепу також не виключив запровадження секторальних та інших видів санкційних обмежень проти Білорусі, однак наголосив, що Сполучені Штати все ж зважають на необхідність збереження економічного добробуту білоруського народу.

За повідомленнями ЗМІ, країни Європейського Союзу узгодили внесення до санкційного списку 40 представників білоруського режиму.

У санкційному списку будуть особи, які брали участь у фальшуванні результатів президентських виборів та причетні до жорстокого придушення протестів.

За словами одного із дипломатів, список поки що є неповним, оскільки досі тривають дискусії, чи повинен бути в ньому Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі.