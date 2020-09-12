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Стала відома дата старту продажів PlayStation 5 — ЗМІ

Субота, 12 вересня 2020, 05:25

Японські ЗМІ виявили на сайті Amazon Japan інформацію про дату старту продажів консолі компанії Sony — PlayStation 5.

Джерело: Gizmodo Japan

Деталі: Згідно з даними витоку, PlayStation 5 і PlayStation 5 Digital Edition стануть доступні вже 20 листопада.

Про дату виходу консолі стало відомо через кілька днів після того, як конкурент PS5 компанія Microsoft оголосила дату випуску нового Xbox. Моделі Series X і Series S почнуть продаватися 10 листопада.

Ціна нової PlayStation поки невідома. У той же час Xbox Series X вже доступна для попереднього замовлення за ціною 16 000 гривень та 9 000 за Xbox Series S.

Що передувало: Японська компанія Sony провела презентацію, де показала ігрову консоль нового покоління PlayStation 5.

Теми: ЯпоніяСША


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