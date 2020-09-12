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Влада Афганістану і "Талібан" відкрили історичні переговори, щоб закінчити десятиліття війни

Субота, 12 вересня 2020, 13:41

Уряд Афганістану та бойовики руху "Талібан" офіційно відкрили свої перші в історії мирні переговори, намагаючись завершити десятиліття кровопролитної війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al Jazeera.

Церемонія відкриття переговорів відбулася у столиці Катару Досі.

Подія, яке ворогуючі сторони назвали історичною, є першою персонально зустріччю талібів і уряду Афганістану після майже 20 років конфлікту. "Талібан" завжди називав афганський уряд маріонеткою Заходу і відмовлявся від переговорів.

Основними доповідачами на суботній церемонії відкриття стали голова Вищої ради Афганістану з питань національного примирення Абдулла Абдулла, заступник лідера "Талібану" Абдул Гані Барадар і державний секретар США Майк Помпео.

Переговори, на яких дві ворогуючі сторони вперше спілкуватимуться віч-на-віч, розпочнуться в понеділок.

Внутрішні афганські переговори мали відбутися в березні, але неодноразово затягувались через угоду про обмін полоненими, укладену в рамках угоди між США і "Талібаном".

Очікується, що головними темами переговорів стане довготривале припинення вогню і політичне врегулювання конфлікту. Перемовини можуть затягнутись на тривалий час - навіть на роки.

Початок переговорів став останнім кроком у серії дипломатичної активності адміністрації Трампа перед листопадовими президентськими виборами в США.
Напередодні Трамп оголосив, що ще одна арабська країна - Бахрейн - нормалізує відносини з Ізраїлем.

Громадянська війна в Афганістані триває з 1970-х років. Війська США увійшли в Афганістан майже 19 років тому після терактів 11 вересня 2001 року.

Теми: Афганістанвійнаперемир’я


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