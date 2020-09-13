Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Прикордонники взяли під посилену охорону кордон з Білоруссю

Неділя, 13 вересня 2020, 11:00

Державна прикордонна служба України проводить посилені заходи безпеки на українсько-білоруському кордоні.

Джерело: повідомлення ДПСУ

Деталі: У відомстві зазначили, що станом на 13 вересня ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається контрольованою та стабільною.

Українські силовики зазначають, що хочуть упередити правопорушення та не допустити будь-яких провокацій, нестандартних ситуацій, в тому числі незаконного перетинання кордону групами осіб.

Наразі проводиться безперервне патрулювання прикордонними нарядами зі службовими собаками, ведеться спостереження з технічних постів, застосовуються засоби спостереження,  автомобільний та авіаційний транспорт.

ДПСУ збирає та враховує всю наявну інформацію, що може впливати на стан охорони державного кордону. В оперативно-службовій діяльності активно використовується оперативно-розшуковий блок, дільничні інспектори прикордонної служби, збільшено кількість прикордонних нарядів.

Дослівно: "Держприкордонслужба має достатньо ресурсів, щоб забезпечити надійну охорону кордону. Зокрема, посилення охорони даного напрямку державного рубежу проводиться із залученням додаткових резервів, в тому числі підрозділів "ДОЗОРу" та Кінологічного навчально центру. Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації та за допомогою безпілотних літальних апаратів, а на водних ділянках кордону додатково застосовуються катери "Safe Boat 27".

Довідка: Протяжність ділянки українсько-білоруського кордону складає більше 1 тис. км, він проходить в межах 5 областей.

Українська правда
Теми: кордонБілорусьПрикордонна служба


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоПрикордонники взяли під посилену охорону кордон з Білоруссю

Лікарі розповіли про стан Балуха

таблицяКоронавірус: в Україні 2476 нових заражень та 30 смертей

Компанія із США допомагала заблокувати інтернет в Білорусі – ЗМІ 

КС або ВР мають прописати механізм щодо Ситника – генпрокурор

Венедіктова про операцію щодо "вагнерівців": Відкрито не одне провадження

Усі новини...
кордон
На кордоні з Румунією встановлять фотопастки
Кабмін розширив перелік іноземців, яким дозволено в'їзд, але заборонив транзит
Україна буде жорстко реагувати на спроби зловживання довірою її кордонів - Кулеба
Останні новини
11:42
Євросоюз хоче використовувати криптоактиви для відновлення економіки
11:24
інфографікаКиїв – лідер з поширення Covid-19, десятки госпіталізованих і 310 нових хворих
11:00
відеоПрикордонники взяли під посилену охорону кордон з Білоруссю
10:33
ЄС привітав намір встановлення дипломатичних відносин між Бахрейном та Ізраїлем
10:02
Лікарі розповіли про стан Балуха
09:34
В Україну прийшло бабине літо, погода буде сухою й спекотною
09:04
таблицяКоронавірус: в Україні 2476 нових заражень та 30 смертей
08:34
На Донбасі зберігається режим припинення вогню – штаб ООС
08:00
Головні новини суботи і ночі: результати "нормандського формату", відставка голови Чернігівської ОДА
06:48
Силовики затримали більше 250 "жовтих жилетів" у Парижі
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!