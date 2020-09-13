Прикордонники взяли під посилену охорону кордон з Білоруссю

Державна прикордонна служба України проводить посилені заходи безпеки на українсько-білоруському кордоні.

Джерело: повідомлення ДПСУ

Деталі: У відомстві зазначили, що станом на 13 вересня ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається контрольованою та стабільною.

Українські силовики зазначають, що хочуть упередити правопорушення та не допустити будь-яких провокацій, нестандартних ситуацій, в тому числі незаконного перетинання кордону групами осіб.

Наразі проводиться безперервне патрулювання прикордонними нарядами зі службовими собаками, ведеться спостереження з технічних постів, застосовуються засоби спостереження, автомобільний та авіаційний транспорт.

ДПСУ збирає та враховує всю наявну інформацію, що може впливати на стан охорони державного кордону. В оперативно-службовій діяльності активно використовується оперативно-розшуковий блок, дільничні інспектори прикордонної служби, збільшено кількість прикордонних нарядів.

Дослівно: "Держприкордонслужба має достатньо ресурсів, щоб забезпечити надійну охорону кордону. Зокрема, посилення охорони даного напрямку державного рубежу проводиться із залученням додаткових резервів, в тому числі підрозділів "ДОЗОРу" та Кінологічного навчально центру. Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації та за допомогою безпілотних літальних апаратів, а на водних ділянках кордону додатково застосовуються катери "Safe Boat 27".

Довідка: Протяжність ділянки українсько-білоруського кордону складає більше 1 тис. км, він проходить в межах 5 областей.