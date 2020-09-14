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У Нікополі сталася стрілянина: двоє загиблих

Понеділок, 14 вересня 2020, 10:36
Фото zpost.me

Вранці 14 вересня у Нікополі сталася стрілянина, у результаті якої загинули двоє людей.

Джерело: сайт поліції Дніпропетровської області, речник поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Сталася стрілянина. Двоє загиблих. Особа нападника наразі не встановлена".

Деталі: У поліції відзначили, що близько 6-ї ранку невідомий доставив до міської лікарні Нікополя двох чоловіків зі смертельними вогнепальними пораненнями. Особи загиблих встановлені.

Для затримання підозрюваного у вбивстві по Дніпропетровській області введена поліцейська спецоперація.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 п. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Українська правда
Теми: Дніпропетровська областьвбивствокримінал


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