У Нікополі сталася стрілянина: двоє загиблих
Понеділок, 14 вересня 2020, 10:36
Вранці 14 вересня у Нікополі сталася стрілянина, у результаті якої загинули двоє людей.
Джерело: сайт поліції Дніпропетровської області, речник поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Сталася стрілянина. Двоє загиблих. Особа нападника наразі не встановлена".
Деталі: У поліції відзначили, що близько 6-ї ранку невідомий доставив до міської лікарні Нікополя двох чоловіків зі смертельними вогнепальними пораненнями. Особи загиблих встановлені.
Для затримання підозрюваного у вбивстві по Дніпропетровській області введена поліцейська спецоперація.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 п. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.
Українська правда