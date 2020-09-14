Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ще дві лабораторії підтвердили, що Навальний був отруєний "Новічком"

Понеділок, 14 вересня 2020, 11:35

Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального нервовим агентом з групи "Новічок".

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда".

"Організація з заборони хімічної зброї включилася в аналіз доказів. Крім того, ще дві міжнародні лабораторії надали виявлення нервового агента з групи "Новічок" в якості причини отруєння" - написав він у Твіттері.

На початку вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".

Німецькі ЗМІ з посиланням на джерела серед причетних до розслідування повідомили, що Алексєя Навального отруїли покращеним типом цього нервового агента, від якого він мав померти ще в літаку.

Низка лідерів країн та глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння опозиціонера Навального, і покарати винних.

Читайте також: Отрута для Путіна: що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу.

Теми: НавальнийРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ще дві лабораторії підтвердили, що Навальний був отруєний "Новічком"

У Нікополі сталася стрілянина: двоє загиблих

В Україні ще майже 2,5 тисячі хворих на COVID, на Тернопільщині – різке зростання

ВідеоФокін увійшов у ТКГ після того, як онука познайомила його із Єрмаком

Від коронавірусу помер головний педіатр Львова

У Мінську затримано понад 400 осіб

Усі новини...
Навальний
Росія хоче допитати Навального у Німеччині
Естонія закликала до міжнародного розслідування отруєння Навального
Лавров порівняв ситуацію з Навальним з отруєнням Скрипалів і збиттям Boeing MH17
Останні новини
12:18
У Раді за "нормандські" переговори і захист вчителів спитають з Рєзнікова і Шкарлета
12:13
У Києві знизилась кількість нових хворих на СOVID-19, але 3 померли
12:12
Стало відомо, який дефіцит заклав Мінфін у проєкт держбюджету на 2021 рік
11:52
Найближчі дні потішать теплом без дощів
11:48
Курс валют на 14 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:35
Що робити, якщо з'явилися симптоми COVID-19. Алгоритм дій від НСЗУ
11:35
Ще дві лабораторії підтвердили, що Навальний був отруєний "Новічком"
11:25
Підземний протест на батьківщині президента продовжують 195 шахтарів
11:24
Кабмін відправив проєкт держбюджету на 2021 рік у Раду
11:05
Лікарі розповіли про стан Балуха
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!