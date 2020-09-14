Ще дві лабораторії підтвердили, що Навальний був отруєний "Новічком"

Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального нервовим агентом з групи "Новічок".

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда".

"Організація з заборони хімічної зброї включилася в аналіз доказів. Крім того, ще дві міжнародні лабораторії надали виявлення нервового агента з групи "Новічок" в якості причини отруєння" - написав він у Твіттері.

На початку вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".

Німецькі ЗМІ з посиланням на джерела серед причетних до розслідування повідомили, що Алексєя Навального отруїли покращеним типом цього нервового агента, від якого він мав померти ще в літаку.

Низка лідерів країн та глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння опозиціонера Навального, і покарати винних.

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