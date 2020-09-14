Зеленський схвалив ратифікацію меморандуму про 1,2 млрд євро коронапозики від ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію меморандуму та кредитної угоди між Україною та ЄС щодо отримання макрофінансової допомоги ЄС у сумі до 1,2 млрд євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента.

"Реалізація положень меморандуму та зазначеної угоди дозволить залучити додатковий кредитний ресурс Євросоюзу, який буде спрямовано на підтримку макроекономічної стабільності, платіжного балансу та реалізації реформ у нашій державі" - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Україна та ЄС 23 липня офіційно схвалили домовленість про макрофінансову допомогу - кредит на суму 1,2 млрд євро.

Половину коштів Брюссель погодився перерахувати відразу, а от для отримання наступних 600 млн Україна має провести низку реформ. 25 серпня ВР погодила визначені умови для отримання позики.

Як повідомляла "ЄвроПравда", серед іншого, Україна зобов’язалась здійснити повне перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, у судовій системі має бути створена Комісія з питань доброчесності та етики, завданням якої є перезавантаження Вищої ради правосуддя.

Про повний перелік умов читайте у статті: Реформи ціною 600 млн євро: що пообіцяв у Брюсселі прем’єр Денис Шмигаль