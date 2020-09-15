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Польські слідчі знайшли у схованках ексглави Укравтодору готівку на мільйон євро

Вівторок, 15 вересня 2020, 15:21

Слідчі Центрального антикорупційного бюро Польщі виявили невідоме досі майно, яке приховував колишній міністр транспорту в уряді Дональда Туска і ексклава Укравтодору Славомір Новак.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Агенти антикорупційного бюро в ході слідчих дій виявили серед іншого гроші в різних валютах (понад 536 тис. євро, 470 тис. доларів і 30 тис. злотих)  - в цілому більше 4 млн злотих, частина з них зберігалася в двох спеціальних схованках, які були підготовлені для зберігання грошей.

Нові докази дозволили вилучення й інших складових майна, яким володів колишній міністр. Були вилучені дві квартири вартістю в 2 млн злотих, які повинні були бути придбані на гроші, отримані від злочинів, і автомобіль марки Land Rover.

Слідчі підкреслюють, що виявлені гроші і автомобіль пов'язані з корупційними злочинами, скоєними Славоміром Новаком.

"Нові висновки показують набагато більший масштаб дій Славоміра Новака, ніж вважалося досі" - сказав співрозмовник телеканалу, знайомий з деталями слідства. 

Тепер слідство зосереджене на пошуку додаткових майнових компонентів, що належать колишньому політику.

Нагадаємо, 22 липня районний суд Варшави постановив затримати Славоміра Новака на три місяці. Колишній міністр транспорту в уряді Дональда Туска, а потім глава українського дорожнього агентства підозрюється в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції.

Розслідування пов'язане з періодом, коли Славомір Новак очолював Укравтодор. Він був призначений в. о. голови агентства в жовтні 2016 року, а відставку подав наприкінці вересня 2019 року.

Теми: УкравтодорПольщагрошікримінал
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