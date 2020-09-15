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Польща заявила про невизнання російських "виборів" в окупованому Криму

Вівторок, 15 вересня 2020, 19:49

Польща оголосила про невизнання російських місцевих виборів, проведених в окупованому Криму та Севастополі 13 вересня.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднило міністерство закордонних справ Польщі.

"Вибори губернатора Севастополя були незаконими, як і голосування за предстаників так званих державної ради "Республіки Крим", так званої місцевої ради Сімферополя… Ця позиція випливає із безпосередніх зобов’язань Польщі як члена ООН", - йдеться у заяві.

МЗС Польщі нагадує, що за резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014 року анексія Криму Російською Федерацією визнана порушенням міжнародного права.

Також згадують про систематичні порушення окупаційною владою прав людини, особливо щодо кримських татар. 

"Ми закликаємо до міжнародної солідарності для протидії цим діям Російської Федерації на анексованому півострові... Польща продовжить підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України", - додають у заяві.

Зазначається також, що МЗС Польщі підтримує заяву Європейської служби зовнішніх справ, у якій також йдеться про невизнання виборів в окупованому Криму.



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