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Макрон на тлі напруги в Білорусі їде до країн Балтії

Середа, 16 вересня 2020, 13:02

Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Литву і Латвію наприкінці вересня на тлі напруженості між Європейським Союзом, Росією та Білоруссю.

Про візит повідомили у Єлисейському палаці, пише "Європейська правда".

В рамках візиту, що пройде з 28 по 30 вересня, Макрон зустрінеться з президентом Литви Гітанасом Науседою, президентом Латвії Егілсом Левітсом і латвійським прем'єр-міністром Кріш’янісом Каріньшем.

Під час відвідин Литви Макрон також відвідає французький військовий контингент, що дислокується в містечку Рукла в рамках посиленої присутності НАТО.

Цього тижня у розмові з президентом РФ Владіміром Путіним Макрон наголосив, що підтримує політичне вирішення кризи у Білорусі без зовнішнього втручання.

Раніше Макрон заявляв, що хоче уникнути повторення в Білорусі українського сценарію.

Крім того, цього тижня Німеччина і Франція закликали Росію пояснити, що трапилося з російським опозиціонером Алексеєм Навальним після того, як лабораторії в Німеччині, Франції та Швеції підтвердили, що він був отруєний нервово-паралітичним речовиною з групи "Новічок".

Теми: БілорусьФранція


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