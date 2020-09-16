Європарламент готується визнати Координаційну раду представницьким органом білоруського народу

Європарламент готує резолюцію, у якій наголошує на невизнанні результатів президенських виборів у Білорусі та пропонує визнати Координаційну раду опозиції представницьким органом білоруського народу.

Про це йдеться у погодженому проєкті резолюції, текст якої є у "Європейської правди".

Проєкт поданий від імені 5 груп, які контролюють переважну більшість голосів у Європарламенті - Європейської народної партії, соціал-демократів, лібералів (Renew), Зелених та консерваторів.

Парламентарі "вітають Координаційну раду як представницький орган людей, які прагнуть демократичних змін у Білорусі, відкритий для усіх зацікавлених сторін з політикуму та суспільства" та закликають Єврокомісію й інші органи ЄС "надати підтримку демократичній опозиції Білорусі, включно із Координаційною радою, яку очолює Світлана Тихановська", а також заохочують посередництво ОБСЄ у діалозі для пошуку виходу з кризи.

Євродепутати наголошують, що "не визнають результати так званих президенських виборів у Білорусі 9 серпня, оскільки вони походили з кричущими порушеннями усіх міжнародних стандартів, та не визнаватимуть Александра Лукашенка президентом Білорусі після завершення його чинного терміну на посаді".

Депутати засуджують репресії проти опозиції та мирних протестувальників, вимагають негайного звільнення затриманих та розслідування випадків надмірного застосування сили і тортур, висловлюють рішучу підтримку майбутнім санкціям ЄС проти посадовців режиму Лукашенка, причетних до фальсифікації виборів та репресій.

Окрім того, вони закликають Раду ЄС встановити всеосяжний загальноєвропейський механізм обмежень, який дозволив би невідкладно вживати заходів щодо осіб та організацій, безпосередньо залучених чи причетних до грубих порушень прав людини.

Парламентарі закликають переглянути політику ЄС щодо Білорусі, аби посилити підтримку громадянського суспільства й медіа, але при цьому заморозити будь-яке фінансування для нинішнього уряду Білорусі та контрольованих урядом проєктів, включно з фінансуванням через ЄІБ та ЄБРР, та заморозити перемовини щодо пріоритетів партнерства ЄС-Білорусь до проведення чесних та прозорих президентських виборів.

Окрім того, країн-членів закликають створити "гуманітарний коридор" і особливу процедуру отримання віз для громадян Білорусі, які через свою позицію шукатимуть притулку або для тих, хто потребуватиме лікування після травм, отриманих на протестах.

Також європарламентарі засуджують "гібридну інтервенцію РФ у Білорусі, зокрема шляхом делегування так званих медіаекспертів у держЗМІ Білорусі та радників до військових і правоохоронних органів" та закликають російську владу припинити відкриту чи приховану інтервенцію у внутрішні справи Білорусі, наголошуючи, що Лукашенко "не має політичного чи морального права укладати будь-які угоди від імені Білорусі, у тому числі з російською владою, які можуть загрожувати суверенітету і територіальній цілісності Білорусі".