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У Європарламенті заявили про ризики для України через проблемний відбір очільника САП

Четвер, 17 вересня 2020, 11:01

У Європейському парламенті попередили Україну про фінансові ризики, які можуть виникнути у зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

З такою заявою виступив Міхаель Галер, євродепутат та речник групи "Європейської народної партії" з питань закордонних справ, повідомляє "Європейська правда". 

"Величезне занепокоєння викликає голосування Верховної Ради з приводу недосвідчених кандидатів, яким бракує доброчесності для участі у комісії з відбору глави САП", - наголосив політик у своїй заяві, оприлюдненій у Twitter у четвер. 

Він підкреслив, що призначення сумнівних кандидатів до комісії становить ризик для фінансової підтримки, яку Україні надають МВФ і Європейський Союз. 

Верховна Рада 17 вересня розгляне проєкт постанови № 4104 про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

3 вересня парламент не зміг призначити своїх представників цієї до комісії, яка обиратиме очільника САП.

Раніше ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП Назара Холодницького.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу. 

Теми: Антикорупційна прокуратураЄвропарламент


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