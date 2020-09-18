У Чехії прискорилися темпи зараження коронавірусом: вже понад 3 тисячі випадків за добу

У Чехії вперше з початку епідемії виявили більше 3 тисяч випадків коронавірусу за добу – і це на наступний день, коли в країні вперше зафіксували понад 2 тисячі випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske noviny.

За останню добу тести показали зараження у 3130 осіб, що аналогічно показнику за весь березень.

З початку вересня інфекція була виявлена у 19 539 осіб, а загалом з початку епідемії - у 44 155 осіб.

В даний час в Чеській республіці налічується 20 289 інфікованих, більшість з яких мають легкий перебіг захворювання.

Кількість госпіталізованих та пацієнтів у важкому стані також зростає.

В цілому жертвами епідемії стали 489 осіб, четверо з них померли в четвер.

У Чеській Республіці спостерігається один з найбільших сплесків нових коронавірусних інфекцій в Європі.

З поправкою на чисельність населення тільки Іспанія і Франція в цьому місяці спостерігали більший стрибок захворюваності серед країн Європейського Союзу.

Уряд Чехії відреагував на сплеск захворюваності посиленням заходів, включаючи обмеження годин роботи барів з п'ятниці, заборону стоячих заходів в закритих приміщеннях і розширення використання масок в школах.