Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вперше приїде в Україну наступного тижня

П'ятниця, 18 вересня 2020, 18:37

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки прибуде в Україну з офіційним візитом 22 вересня.

Про це йдеться у порядку денному на сайті Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

У рамках візиту Жозепа Борреля заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Андрієм Тараном. 

Також Боррель зустрінеться із колегами з Консультативної місії ЄС в Україні (European Union Advisory Mission).

Спершу візит планувався у березні, але був відкладений у зв'язку з пандемією коронавірусу. 

Читайте також: Безвіз та інші покарання: які загрози несе Зе-атака на антикорупційні органи.

Теми: ЄСУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна оновила епідемічне зонування: вже не червоні три обласні центри

фото, відеоХасиди відступили від українського кордону, залишивши купи сміття

У Білорусі чоловік підпалив себе на ґанку міліції

ДБР про справу "білоруських вагнерівців": Ніхто з СБУ свідчень не дає

Зеленський каже, що сам хоче незалежну САП, а Порошенко лякає втратою безвізу

Нардеп Юрченко не з'явився в суд: "прикрився" контактом із коронавірусом

Усі новини...
ЄС
Євросоюз вимагає у Росії скасувати вирок у "справі Хізб ут-Тахрір"
Євросоюз: Рада має змінити закон про НАБУ якомога швидше
 "ЄС" вимагає переглянути рішення Ради щодо формування конкурсної комісії САП
Останні новини
18:37
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вперше приїде в Україну наступного тижня
18:35
Великі мережі АЗС знизили ціни на бензин
18:08
"Євросолідарність" мала делегувати Балуха у Київраду, але зараз це нереалістично – Геращенко
18:04
Валютний ринок: Гривня знову знизилась до долара
18:01
фото, відеоХарків'янин підірвав себе в автомобілі
17:56
Синоптики обіцяють спеку +30° за тиждень
17:50
Україна майже виконала один із пунктів Мінських угод – Зеленський
17:49
Україна оновила епідемічне зонування: вже не червоні три обласні центри
17:26
фотоВерховний суд про "плівки Вовка": Судовій владі "завдано значної шкоди"
17:26
Світовий банк відклав виділення Україні траншу на $350 млн
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!