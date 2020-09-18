Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вперше приїде в Україну наступного тижня
П'ятниця, 18 вересня 2020, 18:37
Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки прибуде в Україну з офіційним візитом 22 вересня.
Про це йдеться у порядку денному на сайті Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".
У рамках візиту Жозепа Борреля заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Андрієм Тараном.
Також Боррель зустрінеться із колегами з Консультативної місії ЄС в Україні (European Union Advisory Mission).
Спершу візит планувався у березні, але був відкладений у зв'язку з пандемією коронавірусу.
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