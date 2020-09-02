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У День знань у Білорусі затримали 80 осіб, зокрема студентів – правозахисники

Середа, 2 вересня 2020, 02:42
У День знань у Білорусі затримали 80 осіб, зокрема студентів – правозахисники
Фото: "Вясна"

Під час протестів 1 вересня у Білорусі, за повідомленням правозахисників, затримали 79 осіб, серед них і студенти. 

Джерело: правозахисний центр "Вясна"

Деталі: У багатьох містах Білорусі 1 вересня відбулись мирні акції проти фальсифікації результатів президентських виборів та міліцейського насилля. 

На вулиці вийшли студенти найбільших вишів країни. Традиційно, акції супроводжували затримання. Зокрема, кілька десятків молодих людей силовики забрали на площі Перемоги. Там же міліція розігнала колону студентів, які протестували. Затриманими також виявились журналісти. 

Правозахисники також зазначили, що список затриманих буде доповнюватись. 

Що було раніше: Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко натякнув, що студентів, які не вийдуть на навчання з 1 вересня, будуть забирати в армію.

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Нагадаємо:

  • Майже місяць у Білорусі тривають протести. Приводом для акції стали офіційні результати президентських виборів, відповідно до яких Олександр Лукашенко набрав 80% голосів. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента.
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Українська правда
Теми: Білорусьмітинги
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