Лукашенко вже заявляє, що готовий вести діалог, але "не з вулицею"
Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко каже, що готовий вести діалог з трудовими і студентськими колективами, з "нормальними" представниками опозиції, але не під тиском вуличних протестів.
Джерело: Лукашенко на нараді в Мінську, цитує держагентство БелТА
Пряма мова: "Якщо хтось хоче діалогу, будь ласка. Якраз студентські колективи - це ті колективи, з якими я готовий вести діалог. Трудові колективи (я вже про це говорив). Будь ласка, формуйте своїх представників і будемо вести діалог ...
Якщо є нормальні (в оригіналі "вменяемые" - ред.)люди від опозиції, які бачать свою країну вільною і незалежною, ласкаво просимо, висловлюйте свою позицію, але не на вулиці. Під тиском вулиць ніякого діалогу в Білорусі не буде".
Деталі: За словами Лукашенка він готовий говорити про зміни в Конституцію.
При цьому назвав протестувальників "молодчиками-дебоширами" і заявив, що "з вулицею ніхто з влади за стіл переговорів не сяде"
Лукашенко також натякнув, що студентів, які не вийдуть на навчання з 1 вересня, будуть забирати в армію.
Знати більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"
Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція
Технології протесту. Як через месенджери та соцмережі борються з диктаторами та запускають світові революції
"Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"
Нагадаємо:
- 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести проти масових фальсифікацій. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати.
- Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ.
- Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, відповідно до яких Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.