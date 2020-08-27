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Лукашенко вже заявляє, що готовий вести діалог, але "не з вулицею"

Четвер, 27 серпня 2020, 14:11

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко каже, що готовий вести діалог з трудовими і студентськими колективами, з "нормальними" представниками опозиції, але не під тиском вуличних протестів.

Джерело: Лукашенко на нараді в Мінську, цитує держагентство БелТА

Пряма мова: "Якщо хтось хоче діалогу, будь ласка. Якраз студентські колективи - це ті колективи, з якими я готовий вести діалог. Трудові колективи (я вже про це говорив). Будь ласка, формуйте своїх представників і будемо вести діалог ...

Якщо є нормальні (в оригіналі "вменяемые" - ред.)люди від опозиції, які бачать свою країну вільною і незалежною, ласкаво просимо, висловлюйте свою позицію, але не на вулиці. Під тиском вулиць ніякого діалогу в Білорусі не буде".

Деталі: За словами Лукашенка він готовий говорити про зміни в Конституцію.

При цьому назвав протестувальників "молодчиками-дебоширами" і заявив, що "з вулицею ніхто з влади за стіл переговорів не сяде"

Лукашенко також натякнув, що студентів, які не вийдуть на навчання з 1 вересня, будуть забирати в армію.

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Нагадаємо:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести проти масових фальсифікацій. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, відповідно до яких Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Теми: БілорусьЛукашенко
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