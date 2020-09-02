СБУ виявила арсенал зброї на Луганщині

Співробітники Служби безпеки виявили у підземній схованці на Луганщині гранатомети, артилерійські снаряди, протипіхотні міни та гранати.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: Арсенал знайшли поблизу житлових будинків у селі Колядівка Новоайдарського району. Вилучено 2 гранатомети РПГ-22, 66 артилерійських снарядів, 8 протипіхотних гранат різних модифікацій, протитанкову міну ТМ-62 та понад 7 тисяч набоїв різного калібру.

Наразі в СБУ перевіряють інформацію про причетність проросійських бойовиків до облаштування схрону.

Фото: СБУ

Вилучене озброєння передали групі розмінування для знищення.

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