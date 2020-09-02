СБУ виявила арсенал зброї на Луганщині
Середа, 2 вересня 2020, 03:31
Співробітники Служби безпеки виявили у підземній схованці на Луганщині гранатомети, артилерійські снаряди, протипіхотні міни та гранати.
Джерело: повідомлення СБУ
Деталі: Арсенал знайшли поблизу житлових будинків у селі Колядівка Новоайдарського району. Вилучено 2 гранатомети РПГ-22, 66 артилерійських снарядів, 8 протипіхотних гранат різних модифікацій, протитанкову міну ТМ-62 та понад 7 тисяч набоїв різного калібру.
Наразі в СБУ перевіряють інформацію про причетність проросійських бойовиків до облаштування схрону.
Вилучене озброєння передали групі розмінування для знищення.
Нагадаємо:
- 27 серпня у будівлі старої ферми на Донеччині Служба безпеки викрила схрон зброї та боєприпасів.
Українська правда