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Кулемети, міни та 23 тисячі набоїв: СБУ знайшла схрон зброї на Донеччині

П'ятниця, 28 серпня 2020, 02:14
Фото: СБУ

У будівлі старої ферми на Донеччині Служба безпеки викрила схрон зброї та боєприпасів. 

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: Арсенал виявили на фермі в одному з сіл Волноваського району. 

Співробітники відомства вилучили 20 кілограмів пластиду, 10 протитанкових мін ПТМ-62, 4 протипіхотні вистрибуючі осколкові міни ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 та РПГ-6. 

 
Фото: СБУ

Окрім того, у будівлі було заховано два протитанкові гранатомети РПГ-26, два постріли до гранатомету СПГ-9, автомат Калашникова, танковий кулемет Калашникова, майже 23 тисячі набоїв різного калібру та десять метрів бікфордового шнура.

 
Фото: СБУ

За даними силовиків, зброю ще у 2014-2015 роках заховали бійці добровольчого батальйону, який вийшов із району операції Об'єднаних сил.

"Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон, та цілей використання арсеналу", – підсумували в СБУ. 

 
Фото: СБУ

Українська правда
Теми: СБУДонецька областьзброя


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