Майже 80% хворих на коронавірус медиків одужали на Львівщині

Станом на 31 серпня у Львівській області від коронавірусу вилікувались 1359 медиків із 1745 зареєстрованих випадків.

Джерело: повідомлення Львівської ОДА

Деталі: Повідомляється, що на коронавірус захворів 591 лікар, 668 осіб із середнього медичного персоналу, 306 – молодшого медичного персоналу та 180 осіб серед іншого персоналу.

Найбільша кількість випадків серед медиків була зафіксована у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова (185 медпрацівників).

"Так, до прикладу, у Львівській обласній клінічній лікарні захворіло 125 медиків, 108 медиків у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у Львівському обласному госпіталі інвалідів воєн та репресованих – 51", – зазначили в ЛОДА.

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