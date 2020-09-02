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Майже 80% хворих на коронавірус медиків одужали на Львівщині

Середа, 2 вересня 2020, 04:29

Станом на 31 серпня у Львівській області від коронавірусу вилікувались 1359 медиків із 1745 зареєстрованих випадків.

Джерело: повідомлення Львівської ОДА

Деталі: Повідомляється, що на коронавірус захворів 591 лікар, 668 осіб із середнього медичного персоналу, 306 – молодшого медичного персоналу та 180 осіб серед іншого персоналу. 

Найбільша кількість випадків серед медиків була зафіксована у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова (185 медпрацівників).

"Так, до прикладу, у Львівській обласній клінічній лікарні захворіло 125 медиків, 108 медиків у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у Львівському обласному госпіталі інвалідів воєн та репресованих – 51", – зазначили в ЛОДА.

Нагадаємо: 

  • 2 088 випадків захворювання на COVID-19 підтверджено в Україні 31 серпня, в останній день літа померли від ускладнень коронавірусу 48 хворих, а 688 осіб одужали. 
  • За весь час пандемії коронавірус виявили у 8 077 дітей і в 11 362 медпрацівників. 

Українська правда
Теми: коронавірусмедицина


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