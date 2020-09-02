Пандемія: Україна опинилась на 14-місці за числом нових випадків COVID-19
Середа, 2 вересня 2020, 05:34
Станом на 1 вересня у світі зареєстрували майже 259 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: В Україні за минулу добу нарахували 2088 випадків COVID-19. Таким чином Україна опинилась на 14 місці у світі за числом нових випадків.
Цього ж дня в Індії виявили 78 тисяч нових хворих, у Бразилії та США – майже 42 тисячі, в Аргентині – 10,5 тисяч, у Колумбії – близько 9 тисяч, в Іспанії – більше 8 тисяч.
Від ускладнень хвороби померли 5853 особи.
Загалом за час пандемії у світі діагностували 25,8 млн хворих на коронавірус. Число летальних випадків складає 860 тисяч. Змогли побороти хворобу вже більше 18 мільйонів. Активними залишаються 6,8 млн випадків.
Нагадаємо:
- 2 088 випадків захворювання на COVID-19 підтверджено в Україні 31 серпня, в останній день літа померли від ускладнень коронавірусу 48 хворих, а 688 осіб одужали.
Українська правда