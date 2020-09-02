Пандемія: Україна опинилась на 14 місці за числом нових випадків COVID-19

Станом на 1 вересня у світі зареєстрували майже 259 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: В Україні за минулу добу нарахували 2088 випадків COVID-19. Таким чином Україна опинилась на 14 місці у світі за числом нових випадків.

Цього ж дня в Індії виявили 78 тисяч нових хворих, у Бразилії та США – майже 42 тисячі, в Аргентині – 10,5 тисяч, у Колумбії – близько 9 тисяч, в Іспанії – більше 8 тисяч.

Від ускладнень хвороби померли 5853 особи.

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Загалом за час пандемії у світі діагностували 25,8 млн хворих на коронавірус. Число летальних випадків складає 860 тисяч. Змогли побороти хворобу вже більше 18 мільйонів. Активними залишаються 6,8 млн випадків.

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