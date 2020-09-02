Сумні антирекорди COVID: в Україні 2 495 хворих і 51 померлий за добу

1 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у рекордної кількості людей – 2 495 випадків, за добу помер 51 хворий, одужали ж від коронавірусу 1 015 осіб.

Джерело: дані РНБО і МОЗ

Деталі: У Києві зафіксовано 332 нових випадки і 5 летальних.

У Харківській області – 302 нових випадки хвороби, 6 летальних.

У Львівській області – 204 нових хворих і 10 пацієнтів померли.

В Одеській області – 203 виявлених випадки, 2 летальних.

У Тернопільській області – 201 новий хворий, 4 людини померли від ускладнень.

Доповнюється…