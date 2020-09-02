Сумні антирекорди COVID: в Україні 2 495 хворих і 51 померлий за добу
Середа, 2 вересня 2020, 09:01
1 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у рекордної кількості людей – 2 495 випадків, за добу помер 51 хворий, одужали ж від коронавірусу 1 015 осіб.
Джерело: дані РНБО і МОЗ
Деталі: У Києві зафіксовано 332 нових випадки і 5 летальних.
У Харківській області – 302 нових випадки хвороби, 6 летальних.
У Львівській області – 204 нових хворих і 10 пацієнтів померли.
В Одеській області – 203 виявлених випадки, 2 летальних.
У Тернопільській області – 201 новий хворий, 4 людини померли від ускладнень.
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