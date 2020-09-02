Сумні антирекорди COVID: в Україні 2 495 хворих і 51 померлий за добу

1 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у рекордної кількості людей – 2 495 випадків, за добу помер 51 хворий, одужали ж від коронавірусу 1 015 осіб.

Джерело: дані РНБО і МОЗ

Деталі: У Києві зафіксовано 332 нових випадки і 5 летальних. Крім того, 87 нових випадків і 5 летальних зафіксовано у Київській області.

У Харківській області – 302 нових випадки хвороби, 6 летальних.

У Львівській області – 204 нових хворих і 10 пацієнтів померли.

В Одеській області – 203 виявлених випадки, 2 летальних.

У Тернопільській області – 201 новий хворий, 4 людини померли від ускладнень.

В Івано-Франківській області – 174 нових випадки, 3 летальних.

У Рівненській області – 127 виявлених хворих, 1 пацієнт помер.

У Хмельницькій області – 111 нових випадків, 1 летальний.

У Закарпатській області – 97 випадків, 2 летальних.

Загалом за час пандемії діагноз COVID-19 підтвердили 125 798 жителям України, з них 2 656 хворих померли, а 58 817 осіб одужали.

Зараз коронавірусну хворобу намагаються подолати 64 325 жителів України.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за останню добу було госпіталізовано 445 людей із коронавірусом.

За останню добу захворювання COVID-19 виявили у 133 дітей і 136 медпрацівників. За час спостережень із початку березня хворобу виявили у 8 210 дітей і 11 498 медпрацівників.

1 вересня в Україні провели 46 736 тестувань, із них 24 531 методом ПЛР і 22 205 методом ІФА.

Пряма мова Степанова: "У нас чергові антирекорди… У нас збільшується кількість зайнятих ліжок… Людьми з підтвердженим діагнозом і з непідтвердженим діагнозам, але з симптомами COVID, зайнято вже 44% ліжок".

Нагадаємо: 1 вересня Україна опинилася на 14 місці серед країн світу за кількістю нових випадків COVID-19, виявлених впродовж останньої доби.

Досі найбільше нових випадків коронавірусної хвороби виявили за добу 28 серпня – 2 481, а найбільше летальних випадків було зафіксовано за добу 26 серпня – 49.