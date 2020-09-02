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У МОЗ обіцяють швидкі тести на антиген до COVID-19

Середа, 2 вересня 2020, 10:11

Міністерство охорони здоров’я планує збільшувати кількість тестувань на коронавірусну хворобу COVID-19, для чого використовуватиме і швидкі тести на антиген, які вже роблять у США,

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу у МОЗ 2 вересня

Пряма мова Ляшка: "Вчора завершив перемовини з Європейським регіональним бюро ВООЗ. Вони обіцяють вже на наступному тижні оновити протокол щодо тестування. У протоколі щодо тестування на коронавірусну хворобу буде знайдено місце для швидким тестам на антиген.

Раніше використовувалися  швидкі тести на наявність антитіл. Сьогодні у Сполучених Штатах Америки вже зареєстровано чотири виробники швидких тестів на антиген. Центр по контрою за захворюваністю 29 серпня випустив рекомендації щодо стратегії тестування швидкими тестами на антиген.

Вони вже використовуються у США, і Всесвітня організація охорони здоров’я також оновлює протокол, який відразу буде використано і в стратегії збільшення кількості тестувань на території нашої держави

Ми зараз ведемо перемовини з усіма виробниками, які зареєстрували швидкі тести на антиген, щоб вони подали на реєстрацію цих тестів в Україні – і це дозволить нам значно збільшити кількість тестувань".

Доповнюється…



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