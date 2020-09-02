У МОЗ обіцяють швидкі тести на антиген до COVID-19

Міністерство охорони здоров’я планує збільшувати кількість тестувань на коронавірусну хворобу COVID-19, для чого використовуватиме і швидкі тести на антиген, які вже роблять у США,

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу у МОЗ 2 вересня

Пряма мова Ляшка: "Вчора завершив перемовини з Європейським регіональним бюро ВООЗ. Вони обіцяють вже на наступному тижні оновити протокол щодо тестування. У протоколі щодо тестування на коронавірусну хворобу буде знайдено місце для швидким тестам на антиген.

Раніше використовувалися швидкі тести на наявність антитіл. Сьогодні у Сполучених Штатах Америки вже зареєстровано чотири виробники швидких тестів на антиген. Центр по контрою за захворюваністю 29 серпня випустив рекомендації щодо стратегії тестування швидкими тестами на антиген.

Вони вже використовуються у США, і Всесвітня організація охорони здоров’я також оновлює протокол, який відразу буде використано і в стратегії збільшення кількості тестувань на території нашої держави

Ми зараз ведемо перемовини з усіма виробниками, які зареєстрували швидкі тести на антиген, щоб вони подали на реєстрацію цих тестів в Україні – і це дозволить нам значно збільшити кількість тестувань".

Деталі: Головний санлікар пояснив, що для швидкого тесту на антиген зразок береться так само, як для ПЛР-тесту: з носоглотки забирається змив, який ставиться у певний фермент, фермент виділяє РНК – і ця РНК поміщується у швидкий тест, який показує, чи є збудник коронавірусної хвороби.

Цей тест зможуть використовувати і для діагностування. Зараз в Україні із діагностичною метою використовується метод полімеразної ланцюгової реакції.

Інші подробиці: Головний санлікар зазначив, що зараз тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) проводять у 104 вірусологічних лабораторіях, а тести методом імуноферментного аналізу (ІФА) – у 318 лабораторіях.

Ляшко також назвав основні симптоми коронавірусної хвороби і розповів про 33 вакцини від COVID-19.