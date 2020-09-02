МОЗ спростить вихід із самоізоляції і потрапляння до категорії "одужали"

Міністерство охорони здоров’я планує змінити алгоритм тестування для виходу з самоізоляції через ризик поширення хвороби COVID-19, а також підхід о встановлення факту одужання.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу у МОЗ 2 вересня

Деталі: За словами головного санлікаря, для виходу з самоізоляції треба робити ПЛР-тестування, але цього тижня в алгоритм тестування буде внесено зміни: в разі відсутності симптомів завершувати самоізоляцію можуть дозволити на 14-й день без проведення ПЛР-тестування, а тестування методом ПЛР буде зсунуто на 7-8-й день ізоляції, що дозволить вийти з неї раніше.

Також уже достатньо одного негативного ПЛР-тестування й відсутності симптомів, щоб людина вважалася такою, що одужала. Ті, хто перехворів, але перебуває на амбулаторному лікуванні, можуть здати такий безкоштовний тест.

Інші подробиці: Ляшко зазначив, що зараз тестування методом ПЛР проводять у 104 вірусологічних лабораторіях (на початку квітня таких лабораторій було 28). МОЗ додав до своїх 28 лабораторій 17 автоматичних станцій пробопідготовки і 34 прилади для ідентифікації – і це дозволяє робити 125 тисяч тестів на тиждень (на початку червня робили 65 тисяч).

Тести методом імуноферментного аналізу (ІФА) тепер проводяться у 318 лабораторіях. В Україні проведено вже понад 1 млн 30 тисяч досліджень на імуноглобуліни, із них наявність антитіл виявлено майже у 48 тисяч. Імуноглобулін M свідчить про те, що людина перебувала в активній фазі розвитку коронавірусної хвороби, імуноглобулін G – що людина стикалася з вірусом, перенесла хворобу безсимптомно або сформувала імунітет на хворобу, одужавши.

Міністерство охорони здоров’я планує збільшувати кількість тестувань на коронавірусну хворобу COVID-19 і за рахунок швидких тестів на антиген, коли ВООЗ внесе їх у протоколи.

Нагадаємо: Із березня до 2 вересня діагноз COVID-19 підтвердили 125 798 жителям України, з них 2 656 хворих померли, а 58 817 осіб одужали.

1 вересня Україна опинилася на 14 місці серед країн світу за кількістю нових випадків COVID-19, виявлених впродовж останньої доби.