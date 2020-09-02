Законопроєкт щодо захисту тварин може перетворитися на корупційну касу.

Джерело: комунікаційна платформа "Ліга антитрасту"

Деталі: Експерти вказують, що вже поскаржились на пропоновану законодавчу ініціативу до Національного агентства з питань запобігання корупції та Антимонопольного комітету.

У липні 2020 року група з 27 народних депутатів (переважно – "Слуги народу") зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт № 3796 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідального поводження з домашніми та дикими тваринами, які утримуються у неволі".

Серед Ініціаторів змін є Антон Яценко, якого пов'язують зі "схемами" відмивання грошей через електронні майданчики. За словами експертів, він інтегрував до законопроєкту корупційно-небезпечних норм.

Законопроєкт № 3796 значно розширює перелік тварин, які підлягають обов’язковій ідентифікації та реєстрації. Якщо зараз до такого переліку входять лише сільськогосподарські тварини – велика рогата худоба, коні, свині, вівці та кози, то у разі прийняття законопроєкту № 3796, обов’язковій ідентифікації та реєстрації підлягатимуть також і домашні, дикі, безпритульні (бездоглядні) та лабораторні тварини.

Конкретні переліки таких тварин має затвердити Кабмін. При цьому, до переліку тваринок, які потрібно буде зареєструвати за цим законопроєктом, мають увійти і домашні улюбленці: коти, собаки, папуги та хом’яки.

Поряд з цим, законопроект № 3796 передбачає зміну порядку ідентифікації та реєстрації тварин, згідно з яким інформація про ідентифікованих тварин зможе вноситись до Єдиного державного реєстру тварин лише "агентами з ідентифікації тварин" та лише за допомогою "авторизованих баз даних тварин".

Тобто через приватних посередників, які навряд чи будуть займатись такою діяльністю безкоштовно, та за обов’язку реєстрацію вам потрібно буде цим "прокладкам" заплатити гроші.

Законопроєкт та пояснювальна записка до нього не дають відповіді на питання, навіщо впроваджувати у діючу сьогодні систему ідентифікації та реєстрації тварин низку посередників. Як і у випадку з "оціночною схемою", зайві ланки у відносинах громадян з державною базою даних, яка створена та функціонує за рахунок бюджетних коштів, жодної практичної функції не виконують, а лише створюють високі корупційні ризики.

Законопроєктом не визначено, хто такі "агенти з ідентифікації". Хто, у якому порядку та на яких умовах отримає такі повноваження.

Єдиним шляхом для внесення до Єдиного державного реєстру інформації про ідентифікованих тварин стане використання "авторизованих баз даних тварин". У законопроєкті зазначено, що порядок їх авторизації визначається Кабміном. Однак жодних принципів здійснення такої авторизації, зокрема, недопущення при цьому обмежень конкуренції, не визначено.

Законопроєкт передбачає можливість прийняття адміністратором Єдиного державного реєстру рішень про тимчасове блокування або анулювання окремим суб’єктам доступу до Реєстру "у випадках, передбачених чинним законодавством". Однак, згідно з чинним законодавством, інформація з Реєстру тварин є відкритою, та будь-яких підстав для обмеження доступу до нього не передбачено.

Автори законопроєкту № 3796 стверджують, що його прийняття не потребуватиме додаткових витрат з держбюджету. Експерти це заперечують. Адже ідентифікація та реєстрації тварин є платними процедурами, а ЗУ "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" передбачає обов’язкове відшкодування державою витрат власників тварин на їх ідентифікацію та реєстрацію.

Дослівно: "Тож очевидно, що законопроєкт № 3796 має стати предметом прискіпливої уваги як з боку АМКУ, так і НАЗК. "Ліга антитрасту" потурбувалась про те, аби цей законопроект отримав оцінку зазначених органів".

Довідково: Ліга антитрасту є спільним освітнім проектом ГО "Рада захисту конкуренції та споживачів" та ГО "Наші гроші". Вона об’єднує експертів у сфері антитрасту і закупівель.