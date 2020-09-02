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Зеленський прорекламував гумориста Філімонова, який іде в мери Одеси

Середа, 2 вересня 2020, 11:51
Зеленський прорекламував гумориста Філімонова, який іде в мери Одеси

Президент Володимир Зеленський записав спільне відео-привітання до дня народження Одеси з гумористом Олегом Філімоновим, якого "Слуга народу" висунула кандидатом у мери цього міста.

Джерело: Facebook-сторінка президента

Пряма мова Зеленського: "Одеса без Філімонова не Одеса…

Ми хочемо змінювати Україну, ми хочемо змінювати Одесу, але ні в якому разі не змінювати людей, внутрішню красу. Колорит не втратити Одеси, а навпаки відновити все те прекрасне, заради чого ми завжди приїжджали в Одесу…"

Деталі: Зеленський привітав Одесу з днем народження, а Філімонова назвав "хорошим продуктом цього міста".

Сам Філімонов зазначив, що дуже любить Одесу і одесити відповідають йому взаємністю: "Всім, що у мене є, я зобов’язаний цьому місту".

Що було раніше: 31 серпня партія "Слуга народу" провела з’їзд, на якому висунула на вибори міського голови Одеси кандидатуру гумориста Олега Філімонова, який раніше вів телепередачі "Джентльмен-шоу", "Камера сміху" та "Філімонов та компанія".

За словами Філімонова, балотуватися на посаду міського голови Одеси йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийОдесамісцева владавибори
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