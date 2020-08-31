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"Слуги народу" планують бучний з’їзд і готуються висунути коміка в мери Одеси

Понеділок, 31 серпня 2020, 12:08

31 серпня партія "Слуга народу" проведе свій з’їзд, на кому планує узгодити на вибори міського голови Одеси кандидатуру гумориста Олега Філімонова, який раніше вів телепередачі "Джентльмен-шоу", "Камера сміху" та "Філімонов та компанія".

Джерело: співрозмовники "Української правди у партійних колах

Деталі: У понеділок вдень відбудеться з‘їзд "Слуги народу".

На ньому виступить президент Володимир Зеленський.

У мери Одеси висунуть коміка Олега Філімонова.

 

Планувалося також, що "слугам народу" заспіває Тіна Кароль, але концепція змінилася – і Кароль не виступатиме на з’їзді.

Українська правда
Теми: Слуга народувибориОдеса


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