В Києві новий сплеск коронавірусу: 332 людини захворіли, 5 померли

У 332 мешканців столиці виявили минулої доби захворювання на коронавірус, п'ятеро хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "У столиці новий сплеск вірусу за минулу добу. Ще 332 хворих! Померли п'ятеро людей. Всього коронавірус забрав життя 218 киян. На сьогодні в столиці вже 13 878 підтверджених випадків захворювання на COVID-19".

Деталі: Серед тих, хто захворіли: 180 жінок віком від 19 до 84 років і шість дівчаток від двох місяців до 17 років. А також 137 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв та дев'ятеро хлопчиків від одного року до 15. Захворіли і 13 медиків.

Різко збільшилася і кількість госпіталізованих. До лікарень столиці потрапили 75 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 59, Дніпровському – 54, Деснянському районі – 47 випадків.

Одужали за минулу добу 68 людей. Всього коронавірус подолали 4450 мешканців Києва.

Нагадаємо: 1 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у рекордної кількості людей – 2 495 випадків, за добу помер 51 хворий, одужали ж від коронавірусу 1 015 осіб.

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