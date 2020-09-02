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Нардепа Полякова побили в центрі Києва

Середа, 2 вересня 2020, 12:14

На народного депутата із групи "За майбутнє" Антона Полякова напали на вулиці Богдана Хмельницького у центрі Києва, він звернувся до медиків.  

Джерело: поліція Києва, джерела "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: Поліція не називає імені постраждалого, але повідомляє про відкриття провадження щодо протиправних дій відносно народного обранця за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). За даними УП, йдеться про Полякова.

За даними УП, інцидент стався близько 5 ранку біля клубу на території Шевченківського району.

Попередньо, йдеться про побутовий конфлікт. Нардеп зі своїм кривдником, який був на машині, не поділили дорогу. Всі обставини зараз з’ясовуються.

Дослівно поліція: "Сьогодні зранку до столичної поліції надійшло повідомлення від лікаря про надання медичної допомоги народному депутату України… Зі слів потерпілого встановлено, що о 4:30 біля одного з будинків на вул. Богдана Хмельницького під час конфлікту невідомий наніс йому тілесні ушкодження. Задля надання медичної допомоги депутат самостійно звернувся до травмпункту".

Теми: ПоляковКиївкримінал


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