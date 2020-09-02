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Нардепа Полякова побили в центрі Києва

Середа, 2 вересня 2020, 12:14
Нардепа Полякова побили в центрі Києва

На народного депутата із групи "За майбутнє" Антона Полякова напали на вулиці Богдана Хмельницького у центрі Києва, він звернувся до медиків.  

Джерело: поліція Києва, джерела "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: Поліція не називає імені постраждалого, але повідомляє про відкриття провадження щодо протиправних дій відносно народного обранця за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). За даними УП, йдеться про Полякова.

За даними УП, інцидент стався близько 5 ранку біля клубу на території Шевченківського району.

Попередньо, йдеться про побутовий конфлікт. Нардеп зі своїм кривдником, який був на машині, не поділили дорогу. Всі обставини зараз з’ясовуються.

Дослівно поліція: "Сьогодні зранку до столичної поліції надійшло повідомлення від лікаря про надання медичної допомоги народному депутату України… Зі слів потерпілого встановлено, що о 4:30 біля одного з будинків на вул. Богдана Хмельницького під час конфлікту невідомий наніс йому тілесні ушкодження. Задля надання медичної допомоги депутат самостійно звернувся до травмпункту".

Довідка: Антон Поляков пройшов до Верховної Ради як висуванець від партії "Слуга народу" у 206-му окрузі у Чернігівській області, але 15 листопада 2019 року "слуги народу" виключили його з фракції – як говорили, через порушення домовленості про спільне голосування з чутливих питань і конфлікти з керівництвом фракції та тодішнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

16 грудня Поляков попросив виключити його з партії "Слуга народу" з "ідеологічних і моральних принципів".

Поляков був серед тих депутатів, які завалили правками до другого читання т. зв. "антиколомойський" закон – закон про банки, який заборонив повернення "Приватбанку" Ігорю Коломойському. Він позивався проти голови ВР Дмитра Разумкова та голови фінансового комітету ВР Данила Гетманцева через цей закон.

Поляков очолює підкомітет із питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

Українська правда

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Теми: ПоляковКиївкримінал
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