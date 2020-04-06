Стало відомо, хто завалив правками "антиколомойський" закон
Народні депутати Антон Поляков і Ольга Василевська-Смаглюк подали 7500 поправок до другого читання закону про банки, який заборонить повернення Приватбанку колишньому власнику Ігорю Коломойському.
Джерело: Центр протидії корупції
Деталі: За даними активістів, із загальних понад 13000 правок 6000 подав виключений з фракцій "Слуга Народу" Антон Поляков, і це рекорд.
Ще близько 1500 правок, за їхньою інформацією, подала діючий член фракції, "слуга Коломойського" Ольга Василевська-Смаглюк.
У ЦПК кажуть, що ще двоє депутатів "з групи Коломойського", прізвища яких наразі з'ясовуються, подали ще по півтори тисячі правок.
Передісторія:
- Противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали понад 13 тисяч правок.
- 30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.
- Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
- При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування чи повернення екс-власнику.
- Проти законопроєкту голосувала "Батьківщина", а "ОПЗЖ" - утрималась.