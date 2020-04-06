Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало відомо, хто завалив правками "антиколомойський" закон

Понеділок, 6 квітня 2020, 21:06
Поляков і Василевська-Смаглюк Фото: ЦПК

Народні депутати Антон Поляков і Ольга Василевська-Смаглюк подали 7500 поправок до другого читання закону про банки, який заборонить повернення Приватбанку колишньому власнику Ігорю Коломойському.

Джерело: Ліга.Фінанси

Деталі: За даними видання, із загальних понад 13000 правок 6000 подав виключений з фракцій "Слуга Народу" Антон Поляков, і це рекорд.

Ще близько 1500 правок, за його інформацією, подала діючий член фракції, "слуга Коломойського" Ольга Василевська-Смаглюк.

Повідомляється, що ще двоє депутатів "з групи Коломойського", прізвища яких наразі з'ясовуються, подали ще по півтори тисячі правок.

Нагадаємо: "Слуга народу" виключила Полякова з фракції 15 листопада 2019 року.

За даними УП, його виключили через порушення домовленості про спільне голосування. Керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко так пояснив це виключення: "У нас є сигнальні голосування по 60 законопроектах. Поляков в них – чемпіон по "проти", "утримався" і "не голосував". Так себе може вести депутат, який будує власну політичну кар'єру. А ось член фракції повинен вести себе більш конструктивно".

Ольга Василевська-Смаглюк довгий час працювала на телеканалі Коломойського "1+1".

Передісторія:

  • Противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали понад 13 тисяч правок.
  • 30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.
  • Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
  • При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування чи повернення екс-власнику.
  • Проти законопроєкту голосувала "Батьківщина", а "ОПЗЖ" - утрималась. 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: КоломойськийзаконодавствоВерховна РадаПриватбанк
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Коломойський
СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ
Схема на "Центренерго": суд призначив заставу керівнику пов'язаної з Коломойським компанії
Верховний Суд скасував рішення на користь заводу Коломойського у справі ПриватБанку
Останні новини
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
Усі новини...
Реклама: