Стало відомо, хто завалив правками "антиколомойський" закон

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Понеділок, 6 квітня 2020, 21:06

Народні депутати Антон Поляков і Ольга Василевська-Смаглюк подали 7500 поправок до другого читання закону про банки, який заборонить повернення Приватбанку колишньому власнику Ігорю Коломойському.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: За даними активістів, із загальних понад 13000 правок 6000 подав виключений з фракцій "Слуга Народу" Антон Поляков, і це рекорд.

Ще близько 1500 правок, за їхньою інформацією, подала діючий член фракції, "слуга Коломойського" Ольга Василевська-Смаглюк.

У ЦПК кажуть, що ще двоє депутатів "з групи Коломойського", прізвища яких наразі з'ясовуються, подали ще по півтори тисячі правок.

Передісторія:

  • Противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали понад 13 тисяч правок.
  • 30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.
  • Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
  • При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування чи повернення екс-власнику.
  • Проти законопроєкту голосувала "Батьківщина", а "ОПЗЖ" - утрималась. 

Українська правда
Теми: Коломойський законодавство Верховна Рада Приватбанк


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