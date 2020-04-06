Стало відомо, хто завалив правками "антиколомойський" закон

Народні депутати Антон Поляков і Ольга Василевська-Смаглюк подали 7500 поправок до другого читання закону про банки, який заборонить повернення Приватбанку колишньому власнику Ігорю Коломойському.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: За даними активістів, із загальних понад 13000 правок 6000 подав виключений з фракцій "Слуга Народу" Антон Поляков, і це рекорд.

Ще близько 1500 правок, за їхньою інформацією, подала діючий член фракції, "слуга Коломойського" Ольга Василевська-Смаглюк.

У ЦПК кажуть, що ще двоє депутатів "з групи Коломойського", прізвища яких наразі з'ясовуються, подали ще по півтори тисячі правок.

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