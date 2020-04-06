Стало відомо, хто завалив правками "антиколомойський" закон

Народні депутати Антон Поляков і Ольга Василевська-Смаглюк подали 7500 поправок до другого читання закону про банки, який заборонить повернення Приватбанку колишньому власнику Ігорю Коломойському.

Джерело: Ліга.Фінанси

Деталі: За даними видання, із загальних понад 13000 правок 6000 подав виключений з фракцій "Слуга Народу" Антон Поляков, і це рекорд.

Ще близько 1500 правок, за його інформацією, подала діючий член фракції, "слуга Коломойського" Ольга Василевська-Смаглюк.

Повідомляється, що ще двоє депутатів "з групи Коломойського", прізвища яких наразі з'ясовуються, подали ще по півтори тисячі правок.

Нагадаємо: "Слуга народу" виключила Полякова з фракції 15 листопада 2019 року.

За даними УП, його виключили через порушення домовленості про спільне голосування. Керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко так пояснив це виключення: "У нас є сигнальні голосування по 60 законопроектах. Поляков в них – чемпіон по "проти", "утримався" і "не голосував". Так себе може вести депутат, який будує власну політичну кар'єру. А ось член фракції повинен вести себе більш конструктивно".

Ольга Василевська-Смаглюк довгий час працювала на телеканалі Коломойського "1+1".

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