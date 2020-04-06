Стало відомо, хто завалив правками "антиколомойський" закон
Народні депутати Антон Поляков і Ольга Василевська-Смаглюк подали 7500 поправок до другого читання закону про банки, який заборонить повернення Приватбанку колишньому власнику Ігорю Коломойському.
Джерело: Ліга.Фінанси
Деталі: За даними видання, із загальних понад 13000 правок 6000 подав виключений з фракцій "Слуга Народу" Антон Поляков, і це рекорд.
Ще близько 1500 правок, за його інформацією, подала діючий член фракції, "слуга Коломойського" Ольга Василевська-Смаглюк.
Повідомляється, що ще двоє депутатів "з групи Коломойського", прізвища яких наразі з'ясовуються, подали ще по півтори тисячі правок.
Нагадаємо: "Слуга народу" виключила Полякова з фракції 15 листопада 2019 року.
За даними УП, його виключили через порушення домовленості про спільне голосування. Керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко так пояснив це виключення: "У нас є сигнальні голосування по 60 законопроектах. Поляков в них – чемпіон по "проти", "утримався" і "не голосував". Так себе може вести депутат, який будує власну політичну кар'єру. А ось член фракції повинен вести себе більш конструктивно".
Ольга Василевська-Смаглюк довгий час працювала на телеканалі Коломойського "1+1".
Передісторія:
- Противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали понад 13 тисяч правок.
- 30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.
- Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
- При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування чи повернення екс-власнику.
- Проти законопроєкту голосувала "Батьківщина", а "ОПЗЖ" - утрималась.