Кулеба прокоментував маячню МЗС РФ про "200 екстремістів з України"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав "плодом хворобливої фантазії" заяву глава МЗС Росії Сергєя Лаврова про "200 екстремістів, підготовлених в Україні", що дестабілізують ситуацію в Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав на своїй сторінці у Facebook.

"Не хочеться навіть коментувати цю маячню. Але в рамках боротьби з російською дезінформацією чітко буквально п’ять тез по темі: 200 українських екстремістів, яких Україна начебто направила до Білорусі для дестабілізації ситуації, і табори з підготовки екстремістів в Україні є плодом хворобливої фантазії тих, хто надав такі дані моєму російському колезі Сергію Лаврову", - написав Кулеба.

Він зазначив, що Україна не вела, не веде і не вестиме жодної підривної діяльності проти Білорусі, в той час як Росія навпаки заявляє, що вже направила деяких своїх "фахівців" до Білорусі і готова направити їх ще більше.

"Намагання Росії представити своїх зелених чоловічків в Білорусі як українських екстремістів - це дешевий і програшний трюк. І головне: Воістину, як каже прислів'я: "злодій кричить - тримайте злодія", - написав міністр.