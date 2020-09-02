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Кулеба прокоментував маячню МЗС РФ про "200 екстремістів з України"

Середа, 2 вересня 2020, 15:22

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав "плодом хворобливої фантазії" заяву глава МЗС Росії Сергєя Лаврова про "200 екстремістів, підготовлених в Україні", що дестабілізують ситуацію в Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав на своїй сторінці у Facebook.

"Не хочеться навіть коментувати цю маячню. Але в рамках боротьби з російською дезінформацією чітко буквально п’ять тез по темі: 200 українських екстремістів, яких Україна начебто направила до Білорусі для дестабілізації ситуації, і табори з підготовки екстремістів в Україні є плодом хворобливої фантазії тих, хто надав такі дані моєму російському колезі Сергію Лаврову", - написав Кулеба.

Він зазначив, що Україна не вела, не веде і не вестиме жодної підривної діяльності проти Білорусі, в той час як Росія навпаки заявляє, що вже направила деяких своїх "фахівців" до Білорусі і готова направити їх ще більше.

"Намагання Росії представити своїх зелених чоловічків в Білорусі як українських екстремістів - це дешевий і програшний трюк. І головне: Воістину, як каже прислів'я: "злодій кричить - тримайте злодія", - написав міністр.

Теми: Росіяпропаганда


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