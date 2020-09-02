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Лавров: Ситуацію в Білорусі дестабілізують 200 екстремістів з України

Середа, 2 вересня 2020, 13:59

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 екстремістів, підготовлених в Україні".

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Є дані приблизно про 200 екстремістів, підготовлених в Україні для дестабілізації в Білорусі, спецслужби повинні ними зайнятися".

Деталі: За словами Лаврова, у РФ є підтверджені відомості, що діяльність з дестабілізації ситуації в Білорусі ведеться з території України.

Теми: ЛавровРосіяБілорусьУкраїнаміжнародні відносини


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