Лавров: Ситуацію в Білорусі дестабілізують 200 екстремістів з України

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 екстремістів, підготовлених в Україні".

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Є дані приблизно про 200 екстремістів, підготовлених в Україні для дестабілізації в Білорусі, спецслужби повинні ними зайнятися...

Ті, хто намагається всіма правдами і неправдами спровокувати заворушення, спровокувати порушення законів, вони прекрасно розуміють, що такий національний діалог залишить їх на узбіччі історії. Тому вони і намагаються звести все до екстремістських провокацій, намагаються спровокувати правоохоронців.

Ми будемо категорично припиняти подібного роду спроби, тим більш, спроби використовувати багатосторонні структури, в яких Росія і Білорусь беруть участь, щоб такими провокаціями займатися".

Деталі: За словами Лаврова, у РФ є підтверджені відомості, що діяльність по дестабілізації ситуації в Білорусі ведеться з території України: "Там є і "тризуб Степана Бандери", є і "С14", є Національний корпус, є Правий сектор. Всі ці структури активно займаються провокуванням радикальних дій в Мінську та інших містах Білорусі".

Що було раніше: За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, Україна поставила на паузу дипломатичні відносини із Білоруссю.

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

Ціна мовчання: чому Україна зобов'язана оголосити про невизнання виборів у Білорусі

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Нагадаємо: