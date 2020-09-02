Лавров: Ситуацію в Білорусі дестабілізують 200 екстремістів з України
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 екстремістів, підготовлених в Україні".
Джерело: російське видання "РИА Новости"
Пряма мова: "Є дані приблизно про 200 екстремістів, підготовлених в Україні для дестабілізації в Білорусі, спецслужби повинні ними зайнятися...
Ті, хто намагається всіма правдами і неправдами спровокувати заворушення, спровокувати порушення законів, вони прекрасно розуміють, що такий національний діалог залишить їх на узбіччі історії. Тому вони і намагаються звести все до екстремістських провокацій, намагаються спровокувати правоохоронців.
Ми будемо категорично припиняти подібного роду спроби, тим більш, спроби використовувати багатосторонні структури, в яких Росія і Білорусь беруть участь, щоб такими провокаціями займатися".
Деталі: За словами Лаврова, у РФ є підтверджені відомості, що діяльність по дестабілізації ситуації в Білорусі ведеться з території України: "Там є і "тризуб Степана Бандери", є і "С14", є Національний корпус, є Правий сектор. Всі ці структури активно займаються провокуванням радикальних дій в Мінську та інших містах Білорусі".
Що було раніше: За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, Україна поставила на паузу дипломатичні відносини із Білоруссю.
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Нагадаємо:
- Майже місяць у Білорусі тривають протести. Приводом для акції стали офіційні результати президентських виборів, відповідно до яких Олександр Лукашенко набрав 80% голосів.
- Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ.
- Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента. Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.
- Президент Російської Федерації Володимир Путін 27 серпня заявив, що в Росії сформовано резерв зі співробітників силових відомств, який у разі потреби можуть відправити до Білорусі, але він нібито "не буде використаний доти, доки ситуація не почне виходити з-під контролю".
- Олександр Лукашенко 16 серпня заявляв, що Володимир Путін пообіцяв надати "всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки" в Білорусії в рамках зобов'язань Росії як члена Союзної держави і ОДКБ.