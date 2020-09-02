Аваков, Баканов і Ситник: українці показали своє ставлення до головних силовиків

Найгірше серед керівників правоохоронних органів українці оцінюють діяльність глави міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова - діяльність глави МВС негативно оцінюють 70% громадян.

Джерело: результати дослідження Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва" з 3 по 9 липня

Дослівно: "Більшість українців негативно оцінює роботу керівників правоохоронних органів.

Зокрема, баланс позитивної/негативної оцінки діяльності міністра внутрішніх справ Арсена Авакова становить -52%, директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника – -41%, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького – -40%, Генеральної прокурорки Ірини Венедіктової – -39%, в.о. голови Державного бюро розслідувань Олександра Соколова – -33%, голови Служби безпеки Івана Баканова – -30%".

Деталі: Діяльність глави СБУ Баканова негативно оцінюють 43,9% респондентів, генпрокурорки Венедіктової - 49,5%, директора НАБУ Ситника - 51,2%, в.о. глави ДБР Соколова - 41,2%, прокурора САП Холодницького - 49,1%.

Водночас значна частка громадян взагалі не знає, хто очолює ті чи інші правоохоронні органи.

Найбільш упізнаваним є Аваков – про нього нічого не чули всього 3% респондентів, а найбільш невідомим є в.о. голови ДБР – про Соколова нічого не знають 37% опитаних.

Опитування проводилося з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства королівства Нідерландів.