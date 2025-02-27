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Баканов не фігурує в кримінальних провадженнях ДБР

Ангеліна Страшкулич, Ірина БалачукЧетвер, 27 лютого 2025, 09:25
Баканов не фігурує в кримінальних провадженнях ДБР
Колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов. Фото з сайту СБУ

Колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов не фігурує в жодних кримінальних провадженнях Державного бюро розслідувань.

Джерело: відповідь ДБР на запит "Української правди"

Дослівно з документа: "В провадженні слідчих ДБР не перебувають кримінальні провадження стосовно Івана Баканова". 

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Відповідь Державного бюро розслідувань на запит УП

Чому це важливо: 17 липня 2022 року президент Володимир Зеленський усунув Баканова з посади глави СБУ за "невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків", що передбачено статтею 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ.

Як стало відомо в лютому 2023 року, Служба безпеки України провела службову перевірку щодо свого ексголови, але її результати засекречено.

Донині не було відомо, чи фігурує Баканов у кримінальних справах, пов’язаних зі своєю колишньою роботою.

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БакановДБР
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