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За рік 44% українців втратили почуття безпеки - опитування

Середа, 2 вересня 2020, 16:41

У власних громадах українці почуваються спокійніше, ніж у країні.

Джерело: результати дослідження Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва" з 3 по 9 липня, презентовані онлайн на сторінці УП

Деталі: Думка громадян стосовно змін у безпеці та громадському порядку за 12 останніх місяців (з червня 2019 по липень 2020) – розділилася.

 

43% опитаних вважають, що змін взагалі не було, а 44% - відчули зміни в гірший бік. Позитивні зрушення помітили лише 9% і близько 4% завагалися з відповіддю.

У регіональному розрізі можна побачити, що найбільше на негативні зміни в цілому в країні нарікають мешканці південних областей (59%), а тих, хто вважає, що нічого не змінилося, найбільше в західних областях 52%.

Водночас, коли мова йде про безпеку та порядок у містах та селах вже 59% опитаних вважають, що ситуація не змінилася протягом останнього року, тільки 25% скаржаться на погіршення ситуації, майже 12% заявляють, що ситуація покращилася, а майже 4% не визначилися.

 

Довідково: Опитування проводилося з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. 

Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства королівства Нідерландів.

Українська правда
Теми: соціологія


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