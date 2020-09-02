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Пожежа на Харківщині: згоріло 8 будинків, Зеленський зібрав термінову нараду

Середа, 2 вересня 2020, 18:21
Пожежа на Харківщині: згоріло 8 будинків, Зеленський зібрав термінову нараду
нарада у Зеленського

Президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині. За останніми даними, площа займання становить 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа.

Джерело: пресслужба президента, ДСНС

Деталі: В одному з сіл згоріло 8 будинків зі 150.

Організовано сповіщення місцевого населення з метою можливої евакуації, однак люди від неї поки відмовляються.

Попередня причина пожежі – загоряння смітника, з якого через пориви вітру вогонь перекинувся на ліс. Однак правоохоронні органи не виключають версії підпалу. Триває ліквідація пожеж, але ситуація ускладнюється через сильні пориви вітру.

Пряма мова Зеленського: "Вимагаю швидких реакцій на подібні події. У разі потреби ми маємо організувати евакуацію всіх людей, думати насамперед про їхню безпеку. Все має бути зроблено для якнайшвидшої локалізації та гасіння. А також вже маємо думати про виділення фінансування для покриття втрат. Не потім, а вже зараз".

Передісторія: У МВС повідомляли, що триває ліквідація пожежі у Харківській області: горить хвойний ліс на площі близько 80 га.

Українська правда

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Теми: пожежаХарківська областьДСНСЗеленський
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