Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пожежа на Харківщині: площа зросла у 5 разів, Зеленський зібрав термінову нараду

Середа, 2 вересня 2020, 18:21
нарада у Зеленського

Президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині. За останніми даними, площа займання становить 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа.

Джерело: пресслужба президента, ДСНС

Деталі: В одному з сіл згоріло 8 будинків зі 150.

Організовано сповіщення місцевого населення з метою можливої евакуації, однак люди від неї поки відмовляються.

Попередня причина пожежі – загоряння смітника, з якого через пориви вітру вогонь перекинувся на ліс. Однак правоохоронні органи не виключають версії підпалу. Триває ліквідація пожеж, але ситуація ускладнюється через сильні пориви вітру.

Пряма мова Зеленського: "Вимагаю швидких реакцій на подібні події. У разі потреби ми маємо організувати евакуацію всіх людей, думати насамперед про їхню безпеку. Все має бути зроблено для якнайшвидшої локалізації та гасіння. А також вже маємо думати про виділення фінансування для покриття втрат. Не потім, а вже зараз".

Передісторія: У МВС повідомляли, що триває ліквідація пожежі у Харківській області: горить хвойний ліс на площі близько 80 га.

Українська правда
Теми: пожежаХарківська областьДСНСЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Німецький уряд: Навального отруїли "Новічком"

опитування, відеоАваков, Баканов і Ситник: українці показали своє ставлення до головних силовиків

Лерос обізвав Зеленського брехуном і "клоуном з 95 Кварталу"

відеоЗеленський про Лероса: Хабарник і зрадник країни

Лавров: Ситуацію в Білорусі дестабілізують 200 екстремістів з України

З обігу виводять монету і частину банкнот

Усі новини...
пожежа
На Луганщині і Харківщині спалахнули пожежі: горить по 80 га
Велика свиноферма горіла на Франківщині
Пожежа на лінії розмежування: понад 10 вибухів та поранений рятувальник
Останні новини
18:35
Гривня на закритті міжбанку ослабла
18:21
фото, відеоПожежа на Харківщині: площа зросла у 5 разів, Зеленський зібрав термінову нараду
18:07
Закриття кордонів: уряд додатково посилив заборону на в’їзд до України
17:49
Бізнес не бачить зрушень у реформуванні митниці – опитування ЕВА
17:21
За літо у Києві було 6 температурних рекордів – кліматологи
17:21
За світло в під’їздах платитимуть за меншим тарифом
17:20
На Луганщині і Харківщині спалахнули пожежі: горить по 80 га
17:19
УЗ: З початку року 64% залізничних квитків купили онлайн
17:15
Закриття кордонів: уряд додатково посилив заборону на в’їзд до України
17:03
Німецький уряд: Навального отруїли "Новічком"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!